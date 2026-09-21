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Selektor U21 reprezentacije Srbije Zoran Bata Mirković pozvao je naknadno na pripreme fudbalera Partizana Bogdana Kostića.

Mirković je na taj način reagovao posle povreda Uroša Miladinovića i Milana Kolarevića.

1/5 Vidi galeriju Zoran Bata Mirković, selektor U21 reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, FOTO: FSS

Zanimljivo je da je Kostić poslednje tri utakmice Partizana uglavnom presedeo na klupi. Protiv Crvene zvezde i Radnika nije ulazio u igru, dok je protiv Vojvodine igrao 22 minuta.

Odlukom trenera Saše Ilića, njegovo mesto je zauzeo Igor Miladinović.

Tokom prvenstvene pauze naša U21 reprezentacija odigraće čak četiri utakmice - dve protiv U23 selekcije Iraka i dve protiv U21 selekcije Rusije, po sledećem rasporedu:

Septembar 25. od 18.00

U21 SRBIJA – U23 IRAK

TSC arena, Bačka Topola

Septembar 28. od 18.00

U21 SRBIJA – U23 IRAK

Stadion „Karađorđe”, Novi Sad

Oktobar 2. od 18.00

U21 SRBIJA – U21 RUSIJA

Sportski centar FSS, Stara Pazova

Oktobar 5. od 18.00

U21 SRBIJA – U21 RUSIJA

Sportski centar FSS, Stara Pazova.

Ovi mečevi igraće se u sklopu priprema našeg nacionalnog tima za Evropsko U21 prvenstvo koje će se naredne godine održati u našoj zemlji, a selektor Mirković je reprezentativce okupio u SC "Vujadin Boškov" u Novom Sadu.

"Iako se nismo još uvek okupili svi, sutra ćemo biti kompletni, impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali i ekspresno reagovali. Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije, bićemo na okupu dve nedelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku.

Od početka priprema za Evropsko prvenstvo na kome smo domaćini, imamo malih problema u smislu pronalaska adekvatnih protivnika, jer evropske selekcije su u jeku kvalifikacija i igraju takmičarske utakmice, pa su nam opcije sužene na vanevropske timove. U ovom prozoru završavaju se kvalifikacije, tako da očekujem da ćemo u novembru imati izuzetne provere sa selekcijama koje će biti učesnice Evropskog prvenstva naredne godine.