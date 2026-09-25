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Emina Dedić, devojka iz Beča poreklom iz Bugojna, dobila je svetsku slavu nedavno kada se pojavila na otvaranje Mundijala u utakmici Bosne i Hercegovine protiv Kanade.

Brzo su na internetu postale viralne slike i video snimci atraktivne navijačice Bosne i Hercegovine sa stadionu Torontu, a brzo se saznalo i o kome se radi.

1/6 Vidi galeriju Najpopularnija navijačica BIH na Mundijalu 2006. Foto: Instagram

Emina se ranije uspešno bavila manekenstvom, a 2017. godine ponela je titulu Mis televotinga BiH na zvaničnom izboru za Mis. Nakon tog uspeha, fokus je preusmerila na visoko obrazovanje i izgradnju profesionalne karijere u pravosuđu.

Sada se u Beču bavi advokaturom i zdušno podržava fudbalere BiH.

Bh. navijačica predstavila je kupaći kostim inspirisan bojama Bosne i Hercegovine, odnosno prepoznatljivom plavom i žutom kombinacijom.