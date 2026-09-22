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Marko Nikolić, trener AEK-a iz Atine i jedan od najuspešnijih srpskih stručnjaka, govorio je bez zadrške o reprezentaciji Srbije, odnosu igrača prema nacionalnom dresu, Veljku Paunoviću, ali i o tome da li bi jednog dana ponovo seo na klupu "Orlova".

Srpski fudbal ima dovoljno kvaliteta da bude ozbiljan rival i najvećim reprezentacijama, smatra Marko Nikolić, ali uz jedan uslov – odnos prema dresu Srbije mora da bude na najvišem nivou.

Gostujući u emisiji "Super-indirektno" na TV Una, Nikolić je kao primer naveo hrvatske reprezentativce sa kojima je radio u Grčkoj i tokom karijere. Posebno je istakao Domagoja Vidu i Lovra Majera, dok je ranije sarađivao i sa Vedranom Ćorlukom.

"Za njih je reprezentacija pitanje života i smrti"

Nikolić je objasnio da je kod hrvatskih fudbalera primetio nešto što bi, prema njegovom mišljenju, moralo da postoji i u Srbiji.

"Za njih je to pitanje života i smrti, a pričam to u najpozitivnijem smislu. To moramo i mi da izgradimo", poručio je Nikolić.

Srpski trener posebno je naglasio da je pažljivo pratio dešavanja oko reprezentacije tokom leta i probleme sa igračima koji nisu prihvatili pozive Veljka Paunovića.

Za njega je upravo odnos prema nacionalnom timu početna tačka svega.

Nikolić smatra da nije dovoljno samo analizirati zašto su neke reprezentacije ispred Srbije, već da bi prvo trebalo pogledati koliko igrači žele da budu deo nacionalnog tima.

"Nema ništa svetije nego igrati za svoju zemlju"

Nikolić je o istoj temi govorio i sa Zoranom Batom Mirkovićem, selektorom mlade reprezentacije Srbije, sa kojim se sastao privatno.

Prema njegovim rečima, odnos prema reprezentaciji mora da se gradi još kod najmlađih fudbalera - i na terenu i kod kuće.

"Nema ništa svetije i bolje nego igrati za svoju zemlju", poručio je Nikolić, uz posebno upečatljivu poruku o odnosu prema nacionalnom dresu.

"Kad ti svira 'Bože pravde', moraš da umreš dole na terenu."

Nikolić je priznao da ta ideja zvuči jednostavno, ali da ju je u praksi mnogo teže sprovesti. Ipak, upravo takav odnos prema reprezentaciji vidi kao osnovu na kojoj bi trebalo graditi rezultate.

"Imamo kvalitet da budemo neprijatni i najvećima"

Kada je u pitanju kvalitet sadašnje generacije, Nikolić nema mnogo dilema.

Ne smatra da je Srbija najbolja reprezentacija na svetu, ali veruje da "Orlovi" imaju dovoljno kvaliteta da namuče mnoge rivale - uključujući i one najveće.

Njegova "mera" za Srbiju, kako je objasnio, jeste da bude organizovana, borbena i da nijedan protivnik ne može unapred da računa na laganu utakmicu.

"Mislim da imamo dovoljno kvaliteta da možemo da budemo neprijatni mnogima, uz dobru organizaciju i uz odnos koji ne sme da bude upitan", rekao je Nikolić.

1/10 Vidi galeriju Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Da li će jednog dana sesti na klupu Srbije?

Jedno od pitanja koje se gotovo uvek postavlja kada se govori o Nikoliću jeste – da li će jednog dana voditi A reprezentaciju Srbije?

Odgovor je jasan: da, ali ne sada.

Nikolić je istakao da trenutno nije trenutak za takve priče jer Srbija ima selektora kojeg treba podržati.

"U nekom momentu u budućnosti - da. To sada nije tema, jer Srbija ima dobrog selektora", poručio je.

Podsetio je i da je već imao iskustvo rada u reprezentativnom fudbalu, pošto je svojevremeno vodio selekciju Srbije do 19 godina.

Ipak, tada se, kako je objasnio, kao veoma mlad trener nije najbolje osećao u toj ulozi. Želeo je svakodnevni rad na terenu, zbog čega se vratio klupskom fudbalu.

Nikolić poslao jasnu poruku Paunoviću

Za kraj, iskusni stručnjak posebno je insistirao na tome da Veljko Paunović mora da dobije podršku.

Nikolić smatra da je Paunović ozbiljan i posvećen trener, ali je svestan da mu činjenica da dugo nije radio u Srbiji otežava da odmah sagleda sve specifičnosti domaćeg fudbala.

Ipak, nakon svega što je čuo i pročitao, Nikolić veruje da je Paunović već počeo da razume situaciju.

"Moramo Veljka da ispoštujemo stvarno, jer je zaslužio to", poručio je Nikolić.

Dodao je da bi selektoru trebalo dati punu podršku kako bi reprezentacija u Ligi nacija donela rezultate, ali i nešto što srpskom fudbalu trenutno posebno nedostaje razlog za radost.

"Orlovi" uskoro izlaze na teren.

Srbija će u septembarskom ciklusu Lige nacija igrati protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a potom je očekuju i dueli sa Nemačkom i Holandijom.

Nikolić će ih, kako je jasno stavio do znanja, pratiti kao veliki navijač.