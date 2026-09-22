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Saša Stamenković godinama je čuvao mreže, branio u velikim utakmicama i prolazio kroz najrazličitije fudbalske izazove, ali je sada ostvario pobedu koja nema nikakve veze sa sportom. Golman Mladosti iz Lučana i njegova supruga Silvija Nedeljkovićpostali su roditelji blizanaca, posle čak 17 godina borbe za potomstvo.

Silvija se porodila u Beogradu, a na svet su stigli dečak i devojčica. Prema dostupnim informacijama, majka i bebe su dobro. Za supružnike je time završena jedna od najdužih i najtežih životnih borbi o kojoj su prethodnih godina otvoreno govorili.

Za fudbalsku javnost Saša Stamenković je dobro poznato ime. Nekadašnji golman Crvene zvezde danas i dalje aktivno brani za Mladost iz Lučana, a u avgustu je bio među najzaslužnijima za pobedu svog tima protiv Partizana 3:1.

Od velikih utakmica do najveće životne pobede

Stamenković je tokom karijere navikao na pritisak, odgovornost i situacije u kojima se od golmana očekuje da ostane miran kada je najteže.

Ipak, ono što su on i Silvija prolazili tokom 17 godina bilo je mnogo veće od bilo koje fudbalske utakmice.

Njih dvoje su ranije otvoreno govorili o borbi za potomstvo, uključujući brojne pokušaje vantelesne oplodnje i teške trenutke kroz koje su zajedno prolazili.

A jedna Stamenkovićeva rečenica iz ranije ispovesti sada dobija potpuno novu težinu.

"Ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dete"

U jednom razgovoru za medije, Stamenković je govorio o tome koliko mu je značilo da bude uz suprugu kroz sve što su prolazili.

Njegova poruka bila je jasna - bez obzira na ishod borbe za potomstvo, nije razmišljao o tome da napusti Silviju.

"Ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dete", rekao je tada Stamenković.

Govorio je i o porodičnoj istoriji i činjenici da mu je pradeda bio usvojen, zbog čega je u jednom trenutku razmišljao i o mogućnosti da bi se upravo na njega prenela takva životna priča.

Silvija Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Danas, međutim, imaju potpuno drugačiji kraj priče.

Stigli blizanci

Posle 17 godina čekanja, Silvija i Saša sada su postali roditelji dečaka i devojčice.

Još tokom trudnoće Silvija je otkrila da će dečak dobiti ime Boško, po Sašinom dedi. Za ime devojčice odluku su, kako je ranije govorila, želeli da donesu kada je prvi put ugledaju.

Tako je jedna od najdužih životnih borbi ovog para dobila najlepši mogući epilog.

1/5 Vidi galeriju Saša Stamenković na utakmici protiv Partizana Foto: © Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Pedja Milosavljevic

Golmanska karijera i život van terena

Stamenković još ne spušta rukavice o klin. Sa 41 godinom i dalje čuva mrežu Mladosti iz Lučana, ali sada ga čeka najveći izazov u životu - uloga oca, za koju nema treninga ni pripreme.

Za golmana koji je karijeru gradio kroz velike utakmice, odbrane i pritisak, ovo je bez dileme najveća pobeda njegovog života.