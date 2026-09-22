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Lionel Mesi će poslednji put obući dres Argentine 6. oktobra, a za njegov oproštaj "Adidas" je pripremio posebno izdanje koje je već izazvalo ogromnu pažnju javnosti.

Mesi će 6. oktobra odigrati poslednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a "gaučosi" će na Monumentalu ugostiti Benin. Za tu priliku pripremljeno je posebno izdanje dresa posvećeno kapitenu i jednoj od najvećih karijera u istoriji reprezentativnog fudbala.

Mesi je sam predstavio specijalnu majicu na društvenim mrežama, uz poruku: "Poslednja utakmica... Dres za ceo život."

Dres kakav Mesi još nije nosio

Za razliku od standardnog argentinskog dresa, ovo izdanje donosi potpuno drugačiji izgled. Dominira svetloplava boja, dok se kroz sredinu prostire jedna široka bela vertikalna traka.

Najviše pažnje, ipak, privlače detalji u zlatnoj boji.

Na leđima će se nalaziti "MESSI 10", dok je iznad njegovog imena postavljeno "Sunce maja" (Sol de Mayo), jedan od najprepoznatljivijih simbola Argentine. Zlatni elementi pojavljuju se i na grbu reprezentacije, dok su kragna i rukavi dodatno naglašeni detaljima u crnoj i zlatnoj boji.

Poseban detalj nalazi se i na prednjoj strani, gde se umesto standardnog Adidasovog znaka pojavljuje Mesijev prepoznatljivi „M“ logo u metalik zlatnoj boji, prema objavljenim detaljima dizajna.

Poslednji ples na Monumentalu

Mesi je prošlog meseca potvrdio da završava reprezentativnu karijeru, ali će pre definitivnog oproštaja dobiti priliku da još jednom istrči pred argentinske navijače.

AFA je potvrdila da će poslednji meč odigrati protiv Benina 6. oktobra na Monumentalu. Predsednik Saveza Klaudio Tapija najavio je utakmicu kao oproštaj kapitena Argentine.

Za tu priliku pozvani su i članovi šampionske generacije iz 2022. godine, pa će Mesi oproštaj dočekati uz saigrače sa kojima je u Kataru osvojio svetsku titulu. Među njima će biti i Anhel Di Marija.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Dres koji će ostati kao uspomena

Adidas je još ranije pokrenuo kolekciju "El Último Tango", posvećenu Mesijevom poslednjem nastupu na najvećoj fudbalskoj sceni, a sada je za oproštaj od reprezentacije pripremljen i ovaj specijalni model.

Mesi je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova, prema podacima objavljenim uz najavu njegovog oproštaja.

Sada mu ostaje još samo jedna utakmica.

I jedan poseban dres.