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Selektor reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je da bi španski fudbaler trebalo da dobije "Zlatnu loptu", koja se dodeljuje najboljem igraču sveta, preneo je As.

De la Fuente je istakao da u fudbalskoj reprezentaciji Španije ima nekoliko kandidata za "Zlatnu loptu". Španija je ove godine osvojila Svetsko prvenstvo, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Smatram da bi ovu nagradu trebalo da osvoji Španac, jer već dugo govorim da su španski fudbaleri najbolji na svetu u mnogim aspektima - u pogledu tehnike, taktike... u drugim segmentima igre, kao i u samom razumevanju fudbala", izjavio je De la Fuente za Radio Kope.

"Nijedan drugi fudbaler na svetu to nema. Španski fudbaler je skoro kompletan, savršen igrač. Imajući to u vidu, smatram da su nagradu i više nego zaslužili", dodao je De la Fuente.

1/9 Vidi galeriju Luis de la Fuente Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia, Starsport©

Španski mediji navode da su Rodri i Lamin Jamal glavni kandidati za osvajanje "Zlatne lopte".

"Tu je i Fabijan Ruiz. Potpuno smo zaboravili na Fabijana. Pre neki dan sam rekao da na tom spisku nedostaje Mikel Ojarzabal. On je najbolji strelac reprezentacije Španije koja je na istorijskom Mundijalu postala prvak sveta. Takođe me čudi što na spisku kandidata nema Pedrija. Što se tiče onih koji su na listi, podržao bih bilo koga od njih. Zaista mi je bilo drago kada je Rodri pre dve godine osvojio 'Zlatnu loptu' ili kada je Lamin Jamal proglašen za najboljeg mladog igrača", istakao je De la Fuente.

Selektor Španije je odgovorio i na pitanje da li je iznenađen odlukom Rodrija da karijeru nastavi u Barseloni. Rodri je 18. avgusta prešao iz Mančester sitija u Barselonu.

"Bilo je trenutaka kada sam mislio da će Rodri da ode u Real. Imam veoma dobar odnos s njim i bio sam upućen u to kako su se stvari odvijale. Najvažnije je da vrhunski fudbaleri igraju u Španiji. Ono što me iznenađuje jeste činjenica da toliko igrača iz ove fantastične generacije igra van Španije. Zato pozdravljam odluku da se igrači vraćaju i da podižu nivo španskog fudbala i La Lige", naveo je De la Fuente.

Dodela nagrade "Zlatna lopta" biće održana 26. oktobra u Londonu.