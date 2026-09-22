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Velika tragedija dogodila se tokom veteranske fudbalske utakmice na terenu FK Milutinac u Zemunu, kada je 44-godišnji fudbaler Saša R. iznenada preminuo.

Nesrećni fudbaler nastupao je za ekipu FK Rozenbor iz Krnjače, koja je igrala protiv FK Selmin siti. Prema informacijama Telegrafa, tragedija se dogodila u 27. minutu prvog poluvremena.

Saša R. se iznenada srušio na teren, bez ikakvog duela ili kontakta sa protivničkim igračem. Igrači obe ekipe odmah su pritrčali, shvativši da se događa nešto ozbiljno.

Lekar koji je bio dežuran na utakmici odmah je započeo pružanje prve pomoći, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći. Medicinski tim nastavio je reanimaciju, uključujući i tokom transporta ka Kliničko-bolničkom centru „Zemun“.

Nažalost, uprkos naporima lekara, fudbaler je preminuo na putu do bolnice.

Komesar za bezbednost utakmice potvrdio je da je Saši R. iznenada pozlilo tokom meča. Policijska patrola obavila je razgovor sa svedocima i službenim licima koja su se nalazila na terenu, dok su o tragediji obaveštene nadležne službe.

Fudbaleri plakali na terenu

Svedok koji se zatekao na stadionu u trenutku tragedije opisao je potresne scene. Prema njegovim rečima, utakmica je do 27. minuta proticala potpuno normalno, a onda je usledio šok.

- Igrao se 27. minut, utakmica je tekla potpuno normalno i odjednom muk. Čovek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači oba tima su odmah dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično da zovu doktora. Kada su videli da ne reaguje, nastao je potpuni šok na terenu. Fudbaleri su se hvatali za glavu, pojedini su pali na kolena i plakali dok su lekari pokušavali da ga vrate u život - ispričao je svedok.

Kurir sport / Telegraf