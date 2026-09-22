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Novi udarac za reprezentaciju Srbije tri dana pre početka Lige nacija – Dušan Vlahović neće moći da igra!

Kako saznaje Mozzart Sport, napadač Bešiktaša se povredio i morao je da javi selektoru Veljku Paunoviću da neće moći da pomogne reprezentaciji za ove četiri utakmice Lige nacija.

Srbija će 24. septembra kao domaćin igrati protiv Grčke, a zatim će 27. septembra ugostiti Holandiju. Nakon toga sledi gostovanje Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra.

Delovalo je da će Srbija ovo takmičenje dočekati sa dva napadača koji u evropskim ligama igraju u veoma dobroj formi i da bi Paunović mogao da se opredeli i za formaciju sa dva centarfora, međutim, sada je gotovo izvesno da će Luka Jović biti udarna tačka ofanzive naše reprezentacije.

1/16 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Vlahović je igrao na poslednjoj utakmici Bešiktaša protiv Amedspora i na njoj bio strelac, međutim dobio je nekoliko jačih udaraca i pretropeo oštrije startove. Izgleda da je baš na tom meču došlo do povrede.

Srpski napadač je, otkako je stigao u Istanbul, odigrao sedam utakmica i na njima postigao pet golova, uključujući i pogodak u velikom derbiju protiv Fenerbahčea.

Da je svestan važnosti narednih utakmica, onih na kojima neće moći da igra, govore reči Vlahovića u intervjuu koji je nedavno dao.

"Naše ambicije su najviše, ali moramo biti realni. Sav fokus bi trebalo da nam bude na utakmicama sa Grčkom, a protiv Holandije i Nemačke da damo maksimum, pa da probamo da izvučemo šta možemo. U fudbalu se nikad ne zna, ali primarni cilj treba da nam bude treće mesto u grupi", rekao je Vlahović za "Mozzart sport".

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