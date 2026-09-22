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Nije dugo čekao! Žarko Lazetić mogao bi ekspresno da se vrati na trenersku klupu, i to u komšiluku!

Kako navode bugarski mediji, ime srpskog stručnjaka nalazi se među kandidatima za novog trenera CSKA iz Sofije, koji je u potrazi za naslednikom Hrista Janeva. Prema informacijama "Tema Sporta", Lazetić je ponuđen bugarskom velikanu i njegovo ime se ozbiljno razmatra u klupskim strukturama.

Ipak, za sada nema dogovora, niti je poznato da li će upravo Srbin dobiti posao. CSKA je navodno razmatrao više od 20 kandidata, a lista je sada znatno skraćena. Među imenima koja se pominju uz Lazetića nalazi se i Španac Asijer Garitano.

Lazetić je trenutno bez kluba nakon kratke epizode u Saudijskoj Arabiji. Al Tavun ga je nedavno smenio posle katastrofalnog starta prvenstva, a presudan je bio težak poraz od Al Hilala – čak 0:6. Srbin je na klupi saudijskog kluba proveo svega nekoliko meseci.

1/11 Vidi galeriju Srpski fudbalski trener - Žarko Lazetić Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Starsport©

Sada bi, međutim, mogao ekspresno da dobije novu priliku.

CSKA ga ima na spisku, pregovori oko novog trenera ulaze u završnicu, a odluka bi mogla da padne veoma brzo!

Lazetić iza sebe ima ozbiljan rezultat sa TSC-om i posebno uspešnu sezonu u Makabiju iz Tel Aviva, sa kojim je osvojio prvenstvo, Superkup i Liga kup. Bugarski mediji ga opisuju kao trenera koji forsira intenzivan i moderan fudbal.

Da li će posle Saudijske Arabije uslediti Sofija? Odgovor bi trebalo da stigne uskoro.