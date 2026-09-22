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Egipćanin je izazvao brojne reakcije samo odlukom da pojača Trabzonspor nakon više nego uspešnog perioda u Liverpulu, a odličan start sezone i tri gola u derbiju protiv Galatasaraja dovela su do neverovatnih scena.

Naime, Mohamed Salah je nekoliko dana pre utakmice protiv Galatasaraja objavio fotografije iz prirode, a između ostalog i jednu fotografiju na kojoj sedi na kamenu pored reke.

Mohamed Salah na planini Foto: Instagram/mosalah

Taj kamen je postao i te kako popularan, a Turci su od njega napravili turističku lokaciju, pa čekaju u redu da ga vide uživo. Pored kamena je postavljen znak "Salahova visoravan".

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Mohamed Salah Izvor: Twitter