Popularnost Mohameda Salaha je neverovatna, a dokaz za to je stigao iz Turske.
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NEVEROVATNE SCENE! LJUDI ČEKAJU U KOLONI DA VIDE KAMEN NA KOJI JE SALAH SEO! Stena postala turistička atrakcija, fanatici prelaze kilometre...
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Egipćanin je izazvao brojne reakcije samo odlukom da pojača Trabzonspor nakon više nego uspešnog perioda u Liverpulu, a odličan start sezone i tri gola u derbiju protiv Galatasaraja dovela su do neverovatnih scena.
Naime, Mohamed Salah je nekoliko dana pre utakmice protiv Galatasaraja objavio fotografije iz prirode, a između ostalog i jednu fotografiju na kojoj sedi na kamenu pored reke.
Mohamed Salah na planini Foto: Instagram/mosalah
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Taj kamen je postao i te kako popularan, a Turci su od njega napravili turističku lokaciju, pa čekaju u redu da ga vide uživo. Pored kamena je postavljen znak "Salahova visoravan".
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