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Nekadašnji fudbaler Real Madrida Klod Makelele nije imao mnogo razumevanja za igru "kraljevskog kluba" posle poraza u gradskom derbiju od Atletiko Madrida rezultatom 2:1.

Bivši francuski reprezentativac, koji je danas komentator na ESPN-u, otvoreno je kritikovao i fudbalere i trenera Žozea Murinja. Njegova poruka bila je jasna - problem nije samo u rezultatu, već u tome što ekipa, prema njegovom viđenju, nema jasnu ideju kako želi da igra.

"Nema razumevanja između igrača, niti između igrača i trenera. Murinjo mora da razgovara sa njima", poručio je Makelele, a njegove izjave preneli su brojni španski i evropski mediji.

Tu se nije zaustavio.

Makelele je ocenio da je Real Madrid trenutno slab i da ekipi nedostaje jasan plan igre.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nema plana igre, nema ničega. Ničega, ničega, ničega", poručio je bivši vezista Reala, uz zahtev da se od igrača traži mnogo više.

Posebno je odbacio pokušaje da se odgovornost za poraz traži u suđenju.

"Ne tražite sudije kao žrtvene jarce. Problem nije sudija", bila je suština njegove poruke. Makelele smatra da u igri Reala postoji mnogo dublji problem i da na terenu nema dovoljno jasnih ideja i planova.

Poraz od Atletika tako je otvorio novu rundu kritika na račun Murinja i njegovog tima. Španski mediji ističu da Real posle sedmog kola ima 15 bodova i nalazi se iza vodeće Barselone, dok je gradski rival Atletiko takođe ispred njega.

Makeleova poruka zato je bila mnogo šira od kritike jednog lošeg derbija: prema njegovom viđenju, Realu trenutno nedostaju povezanost, automatizmi i jasan plan igre.

A upravo je od Murinja sada najviše očekivanja - da pokaže kako će sve to promeniti.