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Sudija koji je delio pravdu na utakmici između Atletiko Madrida i Real Madrida će biti suspendovan i to u najmanje naredna dva kola La lige, prenosi "Radio COPE".

Suđenje na stadionu Metropolitano izazvalo je mnogo bure i reakcije, pre svega iz Reala, a pojedine odluke Ortiza Arijasa našle su se pod lupom odmah tokom utakmice.

Posebno se govorilo o dva duela. Prvi je bio start Kang-in Lija nad Federikom Valverdeom. Korejski fudbaler iz redova Atletika je prema mišljenju mnogih morao da dobije crveni karton. Drugi je bio duel Kristijana Romera i Džuda Belingema, ali je u toj situaciji kontakt nastao nakon što je Romerova noga proklizala po butini veziste Reala, zbog čega nije bilo osnova za direktno isključenje.

Prava drama

Real Madrid je nastavio da vrši pritisak posle utakmice. O suđenju je govorio Žoze Murinjo na konferenciji za medije, dok je Florentino Perez reagovao putem zvaničnog saopštenja. Sa druge strane, Atletiko je pozvao na prestanak prozivanja sudija širom Španije.

1/4 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Sada je, navodno, stigla i konkretna posledica po Ortiza Arijasa.

"Sudija sa madridskog derbija Ortiz Arijas biće suspendovan za najmanje sledeća dva meča La lige", navodi COPE.

Portal "Archivo VAR", koji detaljno prati sudijske odluke u španskom fudbalu, imao je izuzetno oštru ocenu njegovog nastupa.

"Migel Anhel Ortiz Arijas je pružio jednu od nezaboravnih predstava na Metropolitanu i svakako ne na dobar način. Četiri ozbiljne greške i dve VAR intervencije, uz još dve koje su morale da budu razmatrane. Posledice su već objavljene: suspenzija u najmanje dva meča", ističe se, ali je važno napomenuti da odluka u suspenziji još uvek nije zvanično objavljena od strane sudijske komisije.

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