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Velika promena sprema se u brazilskom fudbalu!

Brazilska fudbalska konfederacija odlučila je da postepeno smanji broj stranih fudbalera u domaćem šampionatu. Promena kreće od 2027. godine, a do 2030. broj dozvoljenih stranaca biće smanjen sa sadašnjih devet na samo pet.

Odluku su, uz CBF, podržali klubovi i savezi Serije A i Serije B, a za nju su bila samo dva glasa protiv. Među klubovima koji su se usprotivili bili su Flamengo i Baija.

Plan je već nacrtan

Pravila će se menjati iz godine u godinu:

2026: najviše devet stranaca a

2027: najviše osam

2028: najviše sedam

2029: najviše šest

2030: najviše pet

Dakle, brazilski klubovi imaju nekoliko godina da se prilagode novoj realnosti. CBF poručuje da ne želi da zatvori vrata strancima, već da napravi više prostora za domaće fudbalere, posebno mlađe od 23 godine.

A upravo tu počinje najveća promena.

Brazilski biseri gube minute

Prema podacima CBF-a, učešće brazilskih fudbalera mlađih od 23 godine u minutima Serije A drastično je opalo. Od 2020. do 2026. godine njihov udeo pao je sa 28,3 na svega 11,5 odsto.

Istovremeno, minutaža stranaca starijih od 23 godine porasla je više nego trostruko – sa 7,8 na 25 odsto. Ukupan procenat minuta koje igraju fudbaleri mlađi od 23 godine u Brazilu iznosi 13,8 odsto, dok je u analiziranim evropskim ligama između 28 i 38 odsto.

CBF upravo u tome vidi jedan od glavnih problema brazilskog fudbala.

Stranci su preplavili ligu

Broj stranaca koji su zaigrali u brazilskoj Seriji A značajno je porastao. Tokom 2022. godine nastupilo je 95 stranih fudbalera, dok ih je 2025. bilo čak 162.

Do trenutka istraživanja za 2026. godinu već ih je 146 igralo utakmice, dok je još 13 bilo registrovano i čekalo debi.

Brazil je tako postao ogromno tržište za igrače iz čitave Južne Amerike, posebno za fudbalere koji traže veliki korak u karijeri.

Međutim, CBF sada želi da taj trend zaustavi.

Strani fudbaleri neće biti potpuno izbačeni iz brazilskog prvenstva, ali će njihova mesta postati znatno ograničenija. Brazilski mediji i komentatori već raspravljaju o tome da li će nova pravila najviše pogoditi upravo mlade igrače iz drugih južnoameričkih zemalja koji su Brazil poslednjih godina koristili kao odskočnu dasku.

Još jedan udar na "staru gardu"

CBF nije promenio samo pravilo o strancima.

Menja se i struktura spiska igrača.

Klubovi će i dalje moći da imaju najviše 50 registrovanih fudbalera, ali će se taj spisak postepeno deliti između starijih igrača i fudbalera mlađih od 23 godine.

Za 2027. godinu predviđeno je 30 mesta na Listi A i 20 mesta na Listi B. Godinu kasnije odnos će biti 29 prema 21, zatim 27 prema 23, dok će 2030. godine biti izjednačen na 25 prema 25.

Postoji i zanimljiv detalj: igrači sa Liste B ne moraju nužno da budu ponikli u omladinskoj školi kluba. Klubovi će moći da dovode mlađe fudbalere i iz drugih sredina, ali će morati da im obezbede veći prostor u ukupnoj strukturi ekipe.

Brazil postao "prestar"?

CBF je kao jedan od razloga za reformu naveo i starosnu strukturu lige.

Prosečna starost fudbalera u brazilskom prvenstvu trenutno je 28,5 godina, što je više nego u analiziranim vodećim evropskim ligama. Poređenja radi, prosek je 26,4 godine u Engleskoj, 26,3 u Nemačkoj, 26,1 u Italiji i 26 godina u Francuskoj.

Poruka brazilskog saveza je jasna: nije dovoljno samo dovoditi iskusne fudbalere – potrebno je napraviti prostor za novu generaciju.

1/9 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Brazila na Mundijalu 2026. Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Trask Smith / Zuma Press / Profimedia

Postoji i veoma konkretan finansijski razlog.

Od 2016. do 2025. godine fudbaleri mlađi od 20 godina učestvovali su sa 50,1 odsto u prihodima Brazila od transfera igrača u inostranstvo obuhvaćenih analizom CBF-a.

Savez zato želi da klubovi više ulažu u razvoj mladih, jer upravo oni predstavljaju jedan od najvažnijih brazilskih "izvoznih proizvoda".

Ipak, nova odluka već izaziva debatu.

Jedan deo komentatora smatra da će manje stranaca otvoriti prostor Brazilcima. Drugi upozoravaju da samo ograničavanje stranaca nije dovoljno i da su potrebni kvalitetni treneri, dobra infrastruktura omladinskih škola i spremnost klubova da zaista daju minute mladim igračima.

U svakom slučaju, Brazil je povukao potez koji će promeniti lice njegovog fudbala.

Od 2030. godine u jednoj utakmici Serije A ili Serije B u zapisniku će moći da bude najviše pet stranaca.

Posle godina sve većeg priliva fudbalera iz inostranstva, Brazil sada želi da napravi više prostora za Brazilce.