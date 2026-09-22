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Pre nekoliko dana fudbaler Andros Taunsend postao je planetarno popularan, nakon što je svet obišao jeziv snimak kako ga valjak prelazi preko njega.

Sve se desilo na poluvremenu tajlandske lige, na meču između klubova Pračupa i Patani, kada je Andros Taunsend nastradao.

Andros Taunsend bivši fudbaler Njukasla Foto: VINCENT MIGNOTT/EPA

Ludi vozač valjka

Dok se zagrevao sa saigračima, na Androsa Taunsenda naleteo je nespretni vozač valjka i bukvalno ga pregazio. Prosto je neverovatno kako je bivši fudbaler Totenhema i Njukalsa ostao nepovređen. Čak je i zaigrao u finišu utakmice.

U emisiji "Fudbal bez cenzure" poznatog novinara Pirsa Morgana, Taunsend je opisao šta se sve događalo.

- Dva valjka su stajala pored linije. Sećam se da sam pomislio, nikada ranije tako nešto nisam video. Ali pozvani smo na zagrevanje. Nisam dalje razmišljao o tome. Sledećeg trenutka kada sam video taj valjak, bukvalno sam ležao ispod njega, ali srećom nije bilo ozbiljne štete - istakao je Taunsend.

Klinci mu nisu verovali

Da sve ne bude tako crno pobrinuo se i sam fudbaler, koji je otkrio neobičnu anegdotu kada se vratio kući.

- Zaradio sam nekoliko udaraca i modrica, ali inače sam prošao nepovređen. Svaki put kada ponovo vidim snimak, stresem se. Ne mogu da verujem. Кada sam ga poslao svojoj deci, mislili su da je veštačka inteligencija. Morao sam deset minuta da naglašavam da se to stvarno dogodilo - otkrio je Taunsend.

Andros Taunsend sa decom na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Dao najlepši gol u Premijer ligi

Ponikao je Andros Taunsend u akademiji Totenhema. Pre nego što se izborio za mesto u prvom timu Sparsa, prošao je kroz čak devet različitih pozajmica u nižim rangovima engleskog fudbala - Lids, Milvol, KPR, Votford... Najbolje partije u karijeri pružao je u Kristal Palasu, gde je bio nezamenljiv član prve postave i odigrao preko 180 utakmica. Igrao je još i za Njukasl, Everton i Luton.

U decembru 2018. godine postigao je jedan od najlepših golova u istoriji Premijer lige – spektakularan volej sa preko 25 metara protiv Mančester sitija, koji je proglašen za gol sezone Premijer lige (2018/19) i bio nominovan za nagradu FIFA "Ferenc Puškaš". Nakon epizoda u Engleskoj, igrao je u Turskoj za Antalijaspor, a trenutno je član ekipe Pračupa sa Tajlanda.