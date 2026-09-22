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Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je sudijsku postavu za duel Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 Lige nacija.

Glavni arbitar na meču koji se igra u Beogradu biće poznati Šveđanin Glen Niberg.

Nibergu će pomagati sunarodnici Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist, dok je za četvrtog sudiju određen takođe Šveđanin Adam Ladebek.

Posebnu pažnju privlači i sastav VAR sobe. Za video-tehnologiju zaduženi su Španci Giljermo Kvadra Fernandez i Sesar Soto Grado.

Duel Srbije i Grčke zakazan je za četvrtak od 20.45, a utakmica će biti odigrana na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.