Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je sudijsku postavu za duel Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 Lige nacija.

Glavni arbitar na meču koji se igra u Beogradu biće poznati Šveđanin Glen Niberg.

Nibergu će pomagati sunarodnici Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist, dok je za četvrtog sudiju određen takođe Šveđanin Adam Ladebek.

Posebnu pažnju privlači i sastav VAR sobe. Za video-tehnologiju zaduženi su Španci Giljermo Kvadra Fernandez i Sesar Soto Grado.

Duel Srbije i Grčke zakazan je za četvrtak od 20.45, a utakmica će biti odigrana na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Ne propustiteFudbal"KADA SAM SE POVUKAO..." Dušan Tadić otkrio zašto se vratio u reprezentaciju Srbije!
Dušan Tadić
FudbalVALJAK PREGAZIO FUDBALERA, A DECA MU NISU VEROVALA: Mislili su da je reč o veštačkoj inteligenciji! (VIDEO)
Andros Taunsend
FudbalRADIKALAN POTEZ KOJI ĆE PROMENITI BRAZILSKI FUDBAL! Nova pravila stupaju na snagu: Manje stranaca, više Brazilaca i PROSTOR ZA MLADE BISERE!
Mundijal 2026, Karlo Ančeloti, Fudbalska reprezentacija Brazila
Fudbal"NE TRAŽITE KRIVCA U SUDIJI" Legendarni as RAZNEO Real i Murinja: "Nema ničega - ničega!"
Žoze Murinjo

00:58
Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport