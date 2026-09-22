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Nekada je važilo "pravilo" kada neko od večitih ima loše rezultate - izbegava se preterano pojavljivanje u javnosti ljudi iz kluba, igrača...

Prosto, mora jače da se radi, trenira, dovode bolji igrač i na sve načine pokuša da se klub vrati na mesto gde svi navijači žele da ga vide. Svako u svojoj sferi rada.

Danas - ma, koga briga za zonu ispadanja. Ajmo, svi na vašar. Šabački. 

Bizarno da bizarnije ne može da bude. Rasim Ljajić, predsednik FK Partizan, vozi se po atrakcijama na vašaru dok klub koji vodi prolazi kroz najveću krizu u istoriji. Očito to toliko dotiče Ljajića da je rešio da se vozika po rignišpilima i bavim svim, osim onom gde je predsednik - FK Partizanom. 

Da sve bude još gore - upravo ovo deli Ljajić na svom Instagram profilu?! 

Rasim Ljajić na vašaru Foto: Instagram Printscreen

Klub koji vodi se raspada.

Slagao je već navijače Partizana da napušta klub. Kao i cela uprava.

Potpuno odsustvo bilo kakve empatije prema ljudima koji žive za crno-bele boje.

Jel treba još da se nabraja zašto je Ljajiću mesto u Humskoj umesto na vašaru? Mada, mnogi bi na to rekli upravo suprotno, ali dok je na papiru predsednik Partizana onda je elementarna pristojnost i odgovornost prema armiiji navijača - da se posveti vođenju kluba i izbavljenju iz katastrofalne situacije u kojoj su ga oni, a i prethodna rukovodstva, doveli.

Partizanu su potrebni ljudi koji će da rade dan-noć da izdignu crno-bele iz pepela. A, ne oni koji bodu oči svim navijačima i lupaju im šamera snimcima sa vašara?! Dakle, 0-24. Partizan. Jer ako nije pogledao Ljajić tabelu - PARTIZAN JE U ZONI ISPADANJA

Partizan gori (apsolutno i jedino njihovom krivicom jer vuku katastrofalne poteze iz meseca u mesec i neće da se sklone iz kluba), a oni koji bi trebalo da drže crevo za gašenje, očigledno uživaju u vožnji koja crno-bele vodi pravo u provaliju.

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Rasim Ljajić stigao na Skupštinu FK Partizan Izvor: Kurir