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Faik Bolkijah (28), član brunejske kraljevske porodice i fudbaler kojeg godinama prati etiketa "najbogatijeg igrača na svetu", ostao je bez angažmana nakon isteka ugovora sa tajlandskim Račaburijem.

Bolkijah je mogao da bira šta god želi, ali je kao dečak izabrao fudbal. Prošao je akademije Sautemptona, Čelsija i Lestera, pokušavao da se probije u Engleskoj, zatim otišao u Portugal, pa na Tajland.

Nije postao zvezda Premijer lige. Nije zaradio bogatstvo od fudbala. Ali od svog sna nikada nije odustao. A iza svega toga krije se priča o kraljevskoj porodici, milijardama, luksuzu i životu kakav je teško i zamisliti.

Njegov stric je jedan od najbogatijih ljudi na svetu

Faik je sin princa Džefrija Bolkijaha i bratanac sultana Hasanala Bolkijaha, vladara Bruneja. Upravo zbog toga njegovo ime godinama se nalazi na listama najbogatijih fudbalera, pošto se imovina njegove porodice procenjuje na desetine milijardi dolara. Tako se u medijima često provlačila priča da je fudbaler težak čak 20 milijardi dolara.

1/10 Vidi galeriju Sultan od Bruneja Hasanal Bolkijah sa kraljicom Salehom Foto: STR / AFP / Profimedia, CHINE NOUVELLE / Sipa Press / Profimedia, Jeffrey Wong / Zuma Press / Profimedia

Zlato, avioni, automobili...

Bogatsvo porodice Bolkijah godinama je bilo predmet fascinacije svetskih medija. U izveštajima o imovini porodice pominju se luksuzni hoteli i nekretnine u velikim svetskim gradovima, ali i ogromna kolekcija automobila.

Pojedini izvori navode čak oko 7.000 vozila, kao i luksuzni Boing 747 sa enterijerom obloženim zlatom. Porodično bogatstvo uglavnom se povezuje sa ogromnim prihodima Bruneja od nafte i prirodnog gasa.

Od Sautemptona do Čelsija i Lestera

Uprkos ogromnom porodičnom bogatstvu, Bolkijah je godinama pokušavao da izgradi fudbalsku karijeru.

Još kao dečak stigao je u Englesku, a 2009. godine priključio se akademiji Sautemptona. Kasnije je bio u mlađim kategorijama Čelsija, a potom i Lester sitija.

Za Lester je 2016. potpisao trogodišnji ugovor, a tada su britanski mediji posebno isticali činjenicu da je nećak brunejskog sultana. Ipak, nikada nije uspeo da debituje za prvi tim u Premijer ligi.

Tokom tog perioda oprobao se i na probi u Arsenalu, ali bez ugovora.

Portugal nije doneo proboj

Posle Lestera usledio je odlazak u Portugal, gde je Bolkijah bio član Maritima. Ni tamo nije uspeo da napravi veliki proboj do prvog tima.

Tek je odlazak u Tajland doneo ozbiljniju seniorsku minutažu. Igrao je za Čonburi, a zatim i za Račaburi, gde je proveo poslednje tri sezone. Prema aktuelnim podacima, za ta dva kluba sakupio je više od 50 nastupa.

Za Račaburi je, prema dostupnim podacima, zabeležio 23 nastupa i dva gola.

Novac nikada nije bio njegov glavni motiv

Možda je upravo to i najzanimljiviji deo cele priče.

Bivši saigrač iz Čelsija Ruben Samut, koji danas radi kao skaut, ranije je za „The Athletic“ opisao Bolkijaha kao skromnog momka koji je jednostavno voleo fudbal. Prema njegovim rečima, u svlačionici se često šalilo na račun toga što je član kraljevske porodice, ali je Bolkijah ozbiljno želeo da uspe kao fudbaler.

Drugim rečima, imao je privilegiju koju gotovo nijedan profesionalni fudbaler nema, finansijsku sigurnost nezavisnu od fudbala, ali je ipak pokušavao da se izbori za mesto u profesionalnom sportu.

Sada je slobodan igrač

Sa 28 godina, Bolkijah se sada nalazi pred novom odlukom. Ugovor sa Račaburijem je završen, a novi klub još nema.

Njegova priča je zato potpuno drugačija od klasičnih fudbalskih bajki. Nije uspeo da postane zvezda Čelsija ili Lestera, nije napravio veliku evropsku karijeru, ali je ostao jedan od najneobičnijih fudbalera na svetu.

Čovek koji zbog porodičnog bogatstva praktično ne mora da igra fudbal - i dalje želi da igra.