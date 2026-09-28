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Argentinac ima ugovor sa klubom do 2028. godine, ali se poslednjih meseci sve češće govori o tome gde će nastaviti karijeru.

Prošla sezona nije bila idealna za vezistu kao ni za ostatak ekipe, a pojavile su se priče da bi Liverpul tokom leta mogao da razmotri njegovu prodaju.

Do transfera ipak nije došlo, a Aleksis Mekalister je u razgovoru sa novinarima uoči početka Lige šampiona otkrio kako gleda na svoju situaciju.

"Uživam ovde gde sam. Nadam se da ću ostati još mnogo godina u Liverpulu. Ali ako se završi sa samo još dve, biće to u redu. Želim da uživam s mojom porodicom u ovom vremenu jer nema sumnje da sam u jednom od najboljih klubova na svetu", rekao je fudbaler veznog reda.

1/6 Vidi galeriju Aleksis Mekalister Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP / Profimedia, Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia, Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Deluje da je Argentinac ove sezone ponovo pronašao pravi ritam. U novoj ulozi kod Andonija Iraole dobija priliku da bude opasniji u završnici, što mu je ranije takođe bila jedna od jačih strana.

Na sedam utakmica ove sezone već je postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

Ipak, Mekalister ne želi da govori unapred. Njegov ugovor i dalje traje, a sam priznaje da je u fudbalu teško predvideti šta će doneti naredne godine.

"Nema finalne odluke. Realnost je da imam još dve godine u kom ugovoru. Daću sve od sebe i mnogo toga može da se desi za to vreme, postoji mnogo mogućnosti. S moje strane, veoma uživam tu gde sam".

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