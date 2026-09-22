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Poslednji put su u javnosti viđeni na Oktoberfestu gde su očigledno uživali u zajedničkom društvu. Zaljubljeni par dobija puno komentara najviše zbog razlike u godinama.

Legendarni fudbaler Lotar Mateus ima 65 godina, dok njegova izabranica ima 27 godina i mlađa je od obe njegove ćerke i jednog od dva sina.

Tereza Zomer se rado pojavljuje na raznim događajima u društvu Mateusa, a na fotografijama sa Oktoberfesta koje su se pojavile na društvenim mrežama nosila je tradicionalnu dugu haljinu bez naramenica i uski steznik, dok je Mateus imao prsluk preko košulje sa povučenim rukavima do lakta.

Pogledajte kako izgledaju Lotar Mateus i Tereza Zomer zajedno:

1/8 Vidi galeriju Lotar Mateus i Tereza Zomer Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Lotar i Tereza su u vezi oko godinu i šest meseci, prvi put su zajedno viđeni na skijanju u Austriji u aprilu 2025. godine.

Pogledajte kako izgleda Tereza Zomer:

1/7 Vidi galeriju Tereza Zomer Foto: PrintscreenInstagram/theresa.sommer

Buran ljubavni život

Mateus iza sebe ima veoma burnu ljubavnu istoriju od pet brakova, pet razvoda, decu iz tri različite veze i ljubavne priče koje su često privlačile pažnju više nego njegovi sportski uspesi.

Poslednja supruga, Ruskinja Anastasija Klinko, bila je 27 godina mlađa od njega, ali sada je i taj "rekord" oboren, pošto je nova izabranica čak 38 godina mlađa od slavnog Nemca. Iz braka sa Ruskinjom Anastasijom ima sina, a pre toga bio je u braku i sa Srpkinjom Marijanom, Ukrajinkom Kristinom (koju je oženio kada je imala 21), kao i sa Nemicama Silvijom i Lolitom, sa kojima ima troje dece.

Mateusova nova devojka studirala je ekonomiju i menadžment na jednom koledžu u Londonu, a zatim i psihologiju. Uspešno se bavi manekenstvom i izuzetno je popularna na društvenim mrežama.

Da Mateus nije jedini koji ljubi atraktivnu Terezu, pokazuju i fotografije na njenom Instagram profilu gde se nalazi i slika prisnog momenta sa jednom devojkom.

Foto: Instagram

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