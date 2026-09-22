MATEUSOVA IZABRANICA MLAĐA OD NJEGOVE DECE! Posle pet propalih brakova legenda u vezi sa devojkom koja voli da ljubi druge devojke (FOTO)
- Lotar Mateus, 65, viđen je sa 27-godišnjom Terezom Zomer na Oktoberfestu, a razlika u godinama ponovo je privukla pažnju.
- Par je u vezi oko godinu i po dana, a prvi put su zajedno viđeni na skijanju u Austriji u aprilu 2025. godine.
Poslednji put su u javnosti viđeni na Oktoberfestu gde su očigledno uživali u zajedničkom društvu. Zaljubljeni par dobija puno komentara najviše zbog razlike u godinama.
Legendarni fudbaler Lotar Mateus ima 65 godina, dok njegova izabranica ima 27 godina i mlađa je od obe njegove ćerke i jednog od dva sina.
Tereza Zomer se rado pojavljuje na raznim događajima u društvu Mateusa, a na fotografijama sa Oktoberfesta koje su se pojavile na društvenim mrežama nosila je tradicionalnu dugu haljinu bez naramenica i uski steznik, dok je Mateus imao prsluk preko košulje sa povučenim rukavima do lakta.
Pogledajte kako izgledaju Lotar Mateus i Tereza Zomer zajedno:
Lotar i Tereza su u vezi oko godinu i šest meseci, prvi put su zajedno viđeni na skijanju u Austriji u aprilu 2025. godine.
Pogledajte kako izgleda Tereza Zomer:
Buran ljubavni život
Mateus iza sebe ima veoma burnu ljubavnu istoriju od pet brakova, pet razvoda, decu iz tri različite veze i ljubavne priče koje su često privlačile pažnju više nego njegovi sportski uspesi.
Poslednja supruga, Ruskinja Anastasija Klinko, bila je 27 godina mlađa od njega, ali sada je i taj "rekord" oboren, pošto je nova izabranica čak 38 godina mlađa od slavnog Nemca. Iz braka sa Ruskinjom Anastasijom ima sina, a pre toga bio je u braku i sa Srpkinjom Marijanom, Ukrajinkom Kristinom (koju je oženio kada je imala 21), kao i sa Nemicama Silvijom i Lolitom, sa kojima ima troje dece.
Mateusova nova devojka studirala je ekonomiju i menadžment na jednom koledžu u Londonu, a zatim i psihologiju. Uspešno se bavi manekenstvom i izuzetno je popularna na društvenim mrežama.
Da Mateus nije jedini koji ljubi atraktivnu Terezu, pokazuju i fotografije na njenom Instagram profilu gde se nalazi i slika prisnog momenta sa jednom devojkom.
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