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Trka za Zlatnu loptu ulazi u samu završnicu, a u debatu se uključio i selektor aktuelnog svetskog prvaka Luis de la Fuente.

Njegova poruka je jasna - prestižna nagrada ove godine, prema njegovom mišljenju, treba da završi u rukama španskog fudbalera.

De la Fuente nije želeo da izdvaja samo jedno ime, već je stao iza čitave španske generacije.

"Mislim da Zlatnu loptu treba da osvoji Španac. Oni su najbolji na svetu u mnogo aspekata, uključujući i razumevanje igre. Španski fudbaler je gotovo savršen", poručio je selektor.

Jamal ili Rodri? De la Fuente ne bira

Posebno je zanimljivo što su među glavnim španskim kandidatima Lamin Jamal i Rodri, ali De la Fuente nije želeo da preseče između njih dvojice.

Ranije je na pitanje kome bi dao nagradu odgovorio da bi je dao Špancu, bez obzira na to da li je reč o Rodriju ili Jamalu, jer obojica, kako je istakao, imaju dovoljno argumenata.

Jamal iza sebe ima sezonu u kojoj je sa Barselonom osvojio La Ligu i Superkup Španije, dok je sa reprezentacijom postao svetski prvak. Rodri je, sa druge strane, predvodio Španiju do svetske titule, a sa Mančester sitijem osvojio FA kup i Liga kup.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

De la Fuente je posebno skrenuo pažnju i na Fabijana Ruiza, smatrajući da se njegovo ime nepravedno zapostavlja u priči o Zlatnoj lopti.

"I Fabijan, njega uvek zaboravljamo", poručio je selektor, uz podsećanje da je vezista Pari Sen Žermena imao sezonu sa velikim brojem trofeja.

Fabijan je sa PSŽ-om osvojio Ligu šampiona, Ligu 1, Superkup Evrope i Interkontinentalni kup, a zatim je bio važan deo španskog tima koji je osvojio Mundijal.

Ojarzabal posebno boli De la Fuentea

Selektor je imao još jednu zamerku na izbor kandidata. Rekao je da mu nedostaje Mikel Ojarzabal, kojeg smatra fudbalerom čiji učinak zaslužuje mnogo veće priznanje.

Ojarzabal je bio najbolji strelac Španije na putu do svetske titule, zbog čega je De la Fuente smatrao da je trebalo da se nađe među 30 nominovanih.

Šest Španaca među kandidatima

U konkurenciji za Zlatnu loptu 2026. nalazi se šest španskih fudbalera – Jamal, Rodri, Fabijan Ruiz, Pau Kubarsi, Feran Tores i Mark Kukurelja.

Pored njih, među nominovanima su i aktuelni osvajač nagrade Usman Dembele, Kilijan Mbape, Erling Haland i Lionel Mesi, između ostalih. Ceremonija dodele biće održana 26. oktobra u Londonu.