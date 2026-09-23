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Informaciju o povredi je saopštio španski klub

Real Madrid u svom saopštenju nije naveo koliko će dugo Federiko Valverde odsustvovati sa terena, ali je "Marka" prenela da 28-godišnjeg urugvajskog vezistu zbog te povrede levog skočnog zgloba očekuje pauza od minimum dve nedelje.

Zbog reprezentativne pauze, Real Madrid će svoju narednu utakmicu odigrati tek 10. oktobra, kad će u sklopu osmog kola Primere dočekati Viljareal, a prema navodima "Marke", Valverde možda ne bude bio spreman za taj duel.

1/5 Vidi galeriju Federiko Valverde na utakmici protiv Altetliko Madrida Foto: JUANJO MARTIN/EFE

Valverde je povredu zadobio u prošlom madridskom derbiju, nakon što mu je u 44. minutu fudbaler Atletiko Madrida Kang In Li nezgodno nagazio skočni zglob.

Južnokorejski napadač za taj faul nije kažnjen nijednim kartonom, zbog čega je, između ostalog, Real Madrid u saopštenju posle utakmice oštro kritikovao glavnog sudiju Ortisa Arijasa, smatravši da je Li morao da dobije crveni karton za taj start.

Valverde je uspeo da na terenu ostane do kraja meča, u kom je Real Madrid izgubio 1:2.

Valverde je kao starter započeo svaku utakmicu Reala u dosadašnjem delu sezone, upisavši ukupno osam nastupa, jedan pogodak i jednu asistenciju.

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