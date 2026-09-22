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Albert Rijera, trener FK Crvena zvezda, govorio je da jedva čeka pauzu u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije, kako bi mogao da se posveti radu sa igračima.

Ali... Albert Rijera moraće da radi sa prilično manjim brojem fudbalera u naredne tri nedelje.

Treba spremiti ekipu za Evropu - Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Pozivi koji se ne odbijaju

O čemu se zapravo radi? Naime, čak 14 fudbalera Crvene zvezde dobilo je pozive svojih reprezentacija i napustili su Marakanu. Za "A" reprezentaciju Srbije igraće Vasilije Kostov i Vladimir Lučić, i oni su se već stavili na raspolaganje selektoru Orlova Veljku Paunoviću.

Stefan Gudelj bio je na širem spisku za najjaču selekciju, ali je potom prekomandovan u mladu reprezentaciju U21. Dimitrije Šarić dobio je poziv U19 selekcije, a Savo Radanović i Matej Strika nacionalnog tima do 18 godina.

Matej Strika na stadionu "Rajko Mitić" Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijera ne pušta gas

Timi Maks Elšnik odazvao se pozivu selektora Slovenije, a za svoje reprezentacije igraće još - Derik Lukasen (Gana), Mahmudu Bađo (Gambija), Abu Fani (Izrael), Kristijan Balov (Bugarska), Loizos Loizu (Kipar), Matej Gaštarov (Severna Makedonija) i Je Gon Kim (Južna Koreja -U21).





U narednih 20 dana španski stručnjak Albert Rijera na okupu će imati ostale prvotimce, a čini se da će prvom timu biti priključeno i nekoliko igrača iz omladinske škole, što je i bio zahtev trenera. Rade Krunić bi za to vreme trebalo da se oporavi od povrede, a Mihailo Ristić bi naredne tri nedelje morao da iskoristi za dodatni rad, jer deluje da bi mogao biti veliko pojačanje za crveno-bele na levoj strani u prvom delu sezone.

1/7 Vidi galeriju Mihailo Ristić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pojačanja na posebnom režimu

Isto se odnosi na sve druge novajlije, posebno na Japanca Jutu Nakajamu, te Franklina Tebua Učenu, Tomasa Handela, Mohameda Čama, Osmana Bukarija i Bambu Dijenga. Pod posebnim režimom biće Marko Arnautović, od čije pomoći umnogome zavisi kako će Crvena zvezda igrati tokom jeseni.

Albert Rijera će tako imati znatno manji manevar da uigra ekipu pred najvažniji deo sezone, jer će od druge nedelje oktobra fudbaleri Crvene zvezde igrati na dva fronta, pošto počinje Liga konferencije. Crveno-bele odmah na startu očekuje utakmica protiv Lugana u gostima, lidera šampionata Švajcarske, 15. oktobra.

Mnogo važan za Zvezdu u svlačioni i na terenu - Marko Arnautović na treningu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pakleni oktobar

Pet dana pre premijere u Evropi, Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, ekipe koja zauzima treće mesto na tabeli Superlige. Mladost iz Lučana crveno-beli dočekaće 18. oktobra na Marakani, a onda će za sedam dana gostovati OFK Beogradu na Karaburmi. Oktobar šampion države završava utakmicom u Šapcu protiv Mačve.

Vezano za Ligu konferencije, u desetom mesecu fudbaleri Crvene zvezde pored gostovanja Luganu na startu takmičenja, imaće i utakmicu u Beogradu, a protivnik četi Alberta Rijere biće Kopenhagen 22. oktobra.