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Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Ugovor španskog trenera ističe na kraju sezone, a razgovori o nastavku saradnje trajali su nekoliko meseci.

Kako je preneo "BBC", Arteta je postigao dogovor i ostaće u Arsenalu.

Za sada nije poznato na koliko će Mikel Arteta produžiti saradnju, ali će gotovo sigurno ostati u klubu najmanje 10 godina, nakon što je u Arsenal došao u decembru 2019. godine.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

U sklopu novog ugovora Arteta će dobiti znatnu povišicu u odnosu na trenutnu platu od 10 miliona funti godišnje i dodatnih pet miliona funti bonusa.

Arteta je prošle nedelje, govoreći o ugovoru, rekao da navijači ne bi trebalo da budu zabrinuti jer on želi da bude u klubu i da je izuzetno srećan i zahvalan na ljudima sa kojima sarađuje.

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