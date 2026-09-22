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Posle čak 13 godina provedenih u dresu "kraljevskog kluba", iskusni Španac ovog leta napravio je veliki zaokret u karijeri i, prema informacijama, preselio se u Holandiju.

Njegova nova destinacija je Ajndhoven, gde će obući dres PSV-a i prvi put u profesionalnoj karijeri zaigrati u holandskom fudbalu. U novoj svlačionici pridružiće se i srpskom fudbaleru Filipu Kostiću.

Karvahal je iza sebe ostavio impresivan trag u Madridu. Za Real je odigrao čak 451 utakmicu, tokom kojih je postigao 14 golova i zabeležio devet asistencija. Vremenom je postao jedan od najiskusnijih članova ekipe, a nosio je i kapitensku traku.

1/6 Vidi galeriju Legenda Real Madrida - Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, Alex Perez / imago sportfotodienst / Profimedia, SERGIO PEREZ/EFE

Trofejna kolekcija najbolje govori o njegovom periodu u Madridu. Sa Realom je osvojio čak 27 pehara, među kojima je šest puta bio prvak Evrope, a osvojio je i šest Svetskih klupskih prvenstava.

Pored toga, Karvahal je u vitrine uneo i pet Superkupova Evrope, četiri titule prvaka Španije, dva Kupa kralja i četiri Superkupa Španije.

Sada ga čeka potpuno drugačije poglavlje. Posle više od decenije na „Santijago Bernabeuu“, Karvahal će prvi put zaigrati van Španije, a novi izazov pronašao je u Ajndhovenu.

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