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Predsednik španske fudbalske lige Havijer Tebas rekao je danas da je tvrdnja da postoji sudijska zavera protiv Real Madrida ravna "životu u drugoj galaksiji".

1/7 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Murinjo je na konferenciju za medije posle utakmice doneo odštampane snimke ekrana, tvrdeći da je Atletiko u prvom poluvremenu trebalo da dobije dva crvena kartona.

Odgovarajući na tekst u španskim medijima u kome se tvrdi da postoji zavera protiv Reala, Tebas je odbacio te navode.

"Tvrditi da sudije rade protiv Real Madrida znači živeti u drugoj galaksiji. Takav narativ služi kao izgovor za prikrivanje drugih nedostataka koji su očigledni već u prvim utakmicama sezone. Lakše je ukazivati na zaveru nego objasniti ono što se dešava na terenu", napisao je Tebas na društvenim mrežama.

Real je četvrti na tabeli sa šest bodova manje od vodeće Barselone, koja ima 21 bod nakon što je pobedila u svih sedam utakmica.

Tebas je prethodnih godina često kritikovao Real i njegovog predsednika Florentina Peresa zbog neslaganja sa planovima kluba da se 2021. španska liga priključi Evropskoj Superligi.

On je 2025. godine rekao da je Real "izgubio razum" nakon što je klub uputio zvaničnu žalbu Fudbalskom savezu Španije zbog suđenja u ligi.