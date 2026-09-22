Juventus kažnjen sa 10.000 evra jer su navijači ometali minut ćutanja u čast Sandra Macole
Fudbal
JUVENTUS KAŽNJEN ZBOG MACOLE: Neverovatno je šta su navijači Stare dame uradili
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Fudbalski klub Juventus kažnjen je danas sa 10.000 evra nakon što je deo njegovih navijača ometao minut ćutanja u čast nekadašnjeg kapitena Intera i italijanskog reprezentativca Sandra Macole.
Minut ćutanja održan je na svim utakmicama Serije A proteklog vikenda nakon što je Macola, koji se smatra jednim od najboljih italijanskih fudbalera, umro u petak u 83. godini.
Juventus u sezoni 2026/27 Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Alessandro Di Marco / Zuma Press / Profimedia
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Juventus i Inter su veliki rivali, a minut ćutanja prekinut je u Torinu uoči nedeljne utakmice protiv Atalante, kada je deo navijača Juventusa okrenuo leđa terenu i počeo da peva pesme posvećene legendama sopstvenog kluba. Pesme su nadjačane aplauzom ostalih navijača na stadionu, i domaćih i gostujućih.
Juventus je ubrzo po završetku utakmice osudio ponašanje svojih navijača.
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