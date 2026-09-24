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Dok je kontroverzni Portugalac krivicu prebacio na sudije nakon poraza u "Madrilenju", proslavljeni Francuz je ponudio potpuno drugačiji pogled na situaciju i odgovornost je direktno prebacio na trenerski štab i svlačionicu.

"Realovi igrači se ne razumeju i očigledan je nedostatak komunikacije sa trenerom. Murinjo mora ozbiljno da razgovara sa ekipom jer Real deluje izuzetno slabo, bez ikakvog plana igre. Očekujem mnogo više od kluba takvog ugleda“, rekao je Makelele za ESPN.

Zbog novog zaostatka, Kraljevski klub sada zaostaje šest bodova za vodećom Barselonom i zabeležio je najgori početak sezone od 2020. godine sa samo 15 bodova u sedam kola.

Iako su pobedili Espanjol, Real Sosijedad, Malagu, Rajo i Elče, porazi u derbijima protiv Betisa i Atletika jasno su otkrili probleme u igri.