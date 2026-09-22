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Aktuelni šampion Engleske želi trofeje na svim frontovima, a januarski prelazni rok mogao bi da donese spektakularno pojačanje u London.

1/5 Vidi galeriju Proslava Arsenala u prestonici Velike Britanije Foto: Simon Wilkinson/SWpix.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Avpics / Alamy / Profimedia, RichardBaker / Alamy / Profimedia

Mikel Arteta i uprava ozbiljno su zagrizli za nemačkog reprezentativca i prvu zvezdu Brentforda, Kevina Šadea, koji sjajnom formom u uvodnim kolima Premijer lige opasno privlači pažnju najvećih klubova sveta.

Šade je u prvih pet kola Premijer lige već tri puta tresao mreže za svega 448 minuta provedenih na terenu, potvrdio vanserijski potencijal i naterao skaute aktuelnog šampiona Engleske da pojačaju pritisak.

Arsenal ga pod budnim okom drži već nekoliko meseci, ali se priča o definitivnoj realizaciji transfera naglo pojačala nakon njegovih brutalnih izdanja na startu šampionata.

Iako brzonogi fudbaler ima važeći ugovor sa Brentfordom do leta 2028. godine, na “Pčelinjaku” su se pojavili ozbiljni problemi. Pregovori oko produžetka saradnje i novih uslova trenutno stagniraju, a upravo ta pat-pozicija predstavlja zlatnu priliku koju Arsenal želi da iskoristi. Izvori bliski samom igraču navode da Šade po svaku cenu želi da napravi ključni iskorak u karijeri i pređe u klub koji se bori za najveće trofeje kao što je Arsenal.

Brentford će bez sumnje pokušati na sve načine da zadrži svog ponajboljeg igrača bar do leta, ali ako Šade nastavi da rešeta mreže ovim tempom, uprava će teško moći da odoli bogatoj ponudi koji sprema aktuelni šampion Engleske.