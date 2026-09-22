Fudbalski klub Borusija Menhengladbah imenovao je Aleksandera Blesina za novog trenera.
ZVANIČNO
PROMENA NA KLUPI KOLTOVA: Aleksander Blesin novi trener Borusije iz Menhengladbaha
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Bivši trener Đenove i Union Sen Žiloaza potpisao je ugovor do 2028. godine, a ima za cilj da preokrene lošu situaciju, pošto je ekipa pretrpela sva četiri poraza na početku Bundeslige.
Blesin je na klupi zamenio Eugena Polanskog, koji je otpušten pre devet dana, posle trećeg poraza u sezoni.
Ekipu je u subotu predvodio pomoćni trener Jan-Moric Lihte, a ekipa je izgubila od Majnca 3:4.
U šampionatima je pauza zbog utakmica reprezentacija u Ligi nacija, pa Blesin ima gotovo tri nedelje da pripremi ekipu za narednu utakmicu u Bundesligi, 11. oktobra protiv Kelna.
Poslednje dve godine Blesin je proveo kao trener Sankt Paulija, a otpušten je u junu nakon što je ekipa ispala iz Bundeslige.
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