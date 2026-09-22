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Bivši trener Đenove i Union Sen Žiloaza potpisao je ugovor do 2028. godine, a ima za cilj da preokrene lošu situaciju, pošto je ekipa pretrpela sva četiri poraza na početku Bundeslige.

01:00 Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir

Blesin je na klupi zamenio Eugena Polanskog, koji je otpušten pre devet dana, posle trećeg poraza u sezoni.

Ekipu je u subotu predvodio pomoćni trener Jan-Moric Lihte, a ekipa je izgubila od Majnca 3:4.

U šampionatima je pauza zbog utakmica reprezentacija u Ligi nacija, pa Blesin ima gotovo tri nedelje da pripremi ekipu za narednu utakmicu u Bundesligi, 11. oktobra protiv Kelna.

Poslednje dve godine Blesin je proveo kao trener Sankt Paulija, a otpušten je u junu nakon što je ekipa ispala iz Bundeslige.