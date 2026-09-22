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Real je doživeo dva poraza u prvih sedam kola, a ovaj poslednji od Atletika naročito je zaboleo pristalice "kraljevskog kluba"

1/7 Vidi galeriju Atletiko - Real, 20.9.2026 Foto: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adelina Cobos / Actionplus / Profimedia

Sa druge strane Barselona ruši sve pred sobom i deluje da je Real već pred "nemogućom misijom".

Murinjo razočarao

Florentino Perez je vratio Murinja, ali sa stanjem na tabeli gde je Real tek četvrti sa 15 bodova i igrom koja je u potpunosti razočarala armiju navijača, strpljenje uprave je na samom izdisaju – Portugalac ima rok do Božića da spasi sezonu ili leti iz kluba!

Nakon što su prošle dve sezone završene bez ijednog trofeja, Murinjo je na raspolaganje dobio ogromna pojačanja i odrešene ruke u svlačionici. Međutim, fudbal koji kraljevski klub prikazuje od starta sezone je neubedljiv, spor i bez jasne ideje

Umesto analiziranja sopstvenih propusta, tabor Reala i sam Murinjo fokus su preusmerili na konstantno ratovanje sa sudijskom organizacijom i pričom da se celokupan fudbalski svet urotio protiv njih.

Svakodnevna kuknjava o krađama, zaverama i prevarama postale su naporne i samim pristalicama Madriđana.

Perezu je svega dosta

Izvori bliski kraljevskom klubu navode da predsednik Florentino Peres više ne može braniti portugalskog stratega pred ostatkom upravnog odbora ukoliko se rezultati ne promene u najkraćem mogućem roku.

Španski mediji jedinstveni su u proceni situacije na "Bernabeu":

Čelnici Real Madrida počinju ozbiljno da sumnjaju u kapacitet Žozea Murinja. Florentino Perez mu je dao šansu do Božića da korenito promeni situaciju. Ukoliko se to ne dogodi na terenu, za Portugalca neće biti velikog slavlja jer će ugovor biti ekspresno raskinut!