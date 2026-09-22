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Katastrofalnu sezonu u Super ligi Srbije igra Partizan.

Koliko god da je kriza bila duboka prethodnih godina, utisak je da aktuelna prevazilazi sve – dovoljno je baciti pogled na samo jedan podatak: devet odigranih mečeva u nacionalnom šampionatu do prve reprezentativne pauze donelo je nestvarnih 19 lopti u mreži crno-belih.

1/8 Vidi galeriju Golmani Partizana u sezoni 2026/27 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Potpuno je u pravu Saša Ilić kada konstatuje da njegov tim lako dozvoljava pogotke, ali ni dvocifren broj odigranih susreta od starta takmičenja (računajući i evropske izazove) ne donosi nikakav pomak niti napredak. Još od početka prvenstva, Partizan tavori u donjem domu Super lige kao sastav koji iz kola u kolo vadi loptu iz svog gola (ukupno 19 puta), dok su gori samo fudbaleri OFK Beograda sa 21 primljenim golom, a isti broj kao crno-belih ima i Zemun.

Da li je vreme za Miloševića?

Nakon prvog okršaja sa Hetafeom u kvalifikacijama za Ligu konferencije, Ilić je naglasio i to da izbor čuvara mreže nije njegova nadležnost, već odluka trenera golmana Nemanje Jovšića. Jasno je da Jovšić ne odustaje od upornog poverenja prema 29-godišnjem Milošu Kruniću, uprkos tome što to teško pada i samom igraču i simpatizerima kluba iz Humske. Nekadašnji čuvar mreže Zemuna tako krupnim koracima grabi ka obaranju neslavnog klupskog rekorda, s obzirom na to da je na sedam superligaških nastupa kapitulirao čak 16 puta. Kada se sve sabere, to iznosi više od 2,2 gola po meču protiv rivala kao što su Mačva, IMT, Mladost, Radnik...

"Moje pravilo je da o tome ko će stajati među stativama odlučuje trener golmana Nemanja Jovšić", poručio je Saša Ilić.

U eri teških iskušenja, golmani su godinama unazad bili najčvršći bedem i najveći oslonac tima iz Humske. Najpre kapiten Aleksandar Jovanović, a potom i Marko Milošević koji ga je nasledio, držeći mrežu netaknutom na 12 od ukupno 34 susreta u Superligi prošle sezone. Iako je Milošević i ove godine započeo takmičenje kao prva opcija među stativama, sklonjen je već posle uvodnog kola i remija sa Zemunom (2:2). Odlukom stručnog štaba mesto je ustupio Kruniću, koji se u nastavku šampionata našao na ozbiljnim mukama.

Pred stručnim štabom crno-belih, na čelu sa Ilićem i Jovšićem, sada je pauza od tri nedelje. Taj period poslužiće za konsolidaciju redova, sabiranje utisaka i pronalaženje rešenja kako bi slavni klub izbegao potpunu rezultatsku katastrofu u tekućoj sezoni.