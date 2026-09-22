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Meč je na programu u četvrtak od 20.45 časova na stadionu, “Rajko Mitić”, a atmosfera se polako zagreva.

1/12 Vidi galeriju Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Povodom ovog meča grčki novinatri pozvali su Vladana Milojevića bivšeg trenera Crvene zvezde koji dobro poznaje prilike u grčkom i u srpskom fudbalu.

Milojević je od pre mesec dana u Kini gde sedi na klupi Šangaja i oduševljen je svim što je video

„U Šangaj Šenhui sam od pre mesec dana. Ovde je zaista odlično, grad predivan, treniram jedan od najvećih klubova u Kini. Oduševljen sam uslovima, ligom, trening-centrom i celokupnom organizacijom. Šangaj je vekovima ispred nas”, konstatovao je Milojević.

Milojević je napre govorio o reprezentaciji Srbije:

„Stvari baš ne idu najbolje, jer je razočaranje ogromno. Nismo se plasirali na Svetsko prvenstvo, iako smo, s obzirom na kvalitet, to mogli i morali. Ali kod nas se uvek dogodi nešto što jednostavno ne možete da objasnite. Došla je utakmica protiv Albanije kod kuće, koju smo izgubili i bilo je to ogromno razočaranje za sve navijače, jer nismo otišli na Svetsko prvenstvo. Promenjen je selektor, na klupu došao mlad i ambiciozan čovek — Veljko Paunović. Budimo iskreni, u jednom trenutku svi u Srbiji silno su želeli da Paunović preuzme reprezentaciju, jer je osvojio Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu.”

Objasnio je Milojević detaljnije:

„Mislim da je Paunović došao u pogrešnom trenutku. Trebalo je da preuzme reprezentaciju ranije. Jer ti igrači koji su osvojili Svetsko prvenstvo, kao što smo rekli, imali su manje od 20 godina. Najbolje fudbalske godine tek su bile pred njima. Sada su svi oni već prešli tridesetu. Znate kako je kod nas na Balkanu: kada ste gladni u fudbalskom smislu, jedva čekate da igrate za reprezentaciju i borite se za nju. Ali posle tridesete dolazi do određenog zasićenja. I onda govorimo da morate da igrate za reprezentaciju, kao da je to… Neobjašnjivo je, ne mogu to da objasnim.”

Srbija prolazi kroz neobičan period. Da li je ovo novi početak za Srbiju, sudeći po onome što nam govorite, u ne baš najboljim okolnostima?

„Znate u čemu je stvar? Stalno krećemo iz početka, ali taj novi početak nikako da dođe. Neprestano se vrtimo ukrug, ali hajde da vidimo kako će biti ove godine. Najviše me brine razočaranje navijača. Oko reprezentacije vlada negativna atmosfera, igračima nije lako u takvim okolnostima.”

Pohvalio je reprezentaciju Grčke.

“Mogu da kažem samo lepe stvari. Postoji i razlog: Ivan je selektor, a tu je i njegov stručni štab. Grčka je uradila nešto što Srbija još nije, ukazala poverenje mladim igračima. Sada vidimo da Grčka ima ono što je Srbija imala pre mnogo godina. Drugim rečima, ima mnogo igrača koji redovno igraju u svojim klubovima. Nije sve samo do selektora, kada imate napadače takvih karakteristika, kao trener možete da se opredelite za drugačiju formaciju. Grčka je ranije stvarala dobre odbrambene igrače, sada, u reprezentaciji vidim izuzetne fudbalere. Povreda Konstantelijasa ogroman je gubitak i velika šteta.”

1/11 Vidi galeriju Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

01:00 Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir