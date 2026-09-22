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Fudbaler Real Madrida i reprezentativac Francuske Kilijan Mbape otkrio je da je 2016. godine bio veoma blizu prelaska u Liverpul, ali je tada odlučio da posluša sebe, a ne savet majke, koja je bila oduševljena klubom sa Enfilda.

Mbape je u to vreme imao 18 godina i nastupao je za Monako, a Liverpul je pokušavao da ga privoli da karijeru nastavi na "Enfildu".

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

"Bio sam blizu Liverpula. Omiljena destinacija moje majke bio je Liverpul. Želela je da odem tamo", rekao je Mbape za "Atletik", a preneo Bi Bi Si (BBC).

Francuz je, međutim, odlučio da ostane u domovini i prihvati ponudu Pari Sen Žermena.

"Nisam je poslušao jer sam želeo da igram u svom gradu, Parizu. Nisam želeo da napustim zemlju pre nego što postanem neko", objasnio je Mbape.

Njegova majka je, prema njegovim rečima, bila veliki ljubitelj tadašnjeg menadžera Liverpula Jirgena Klopa i želela je da vidi sina u dresu engleskog kluba.

"Stalno mi je govorila: 'Liverpul – tamo ćeš biti, igraćeš na Enfildu, biće neverovatno za tebe'", dodao je Mbape.

Mbape je otkrio i da je njegova majka lično otišla u Liverpul kako bi videla klub i stadion tokom prve faze pregovora.

"Otišla je u grad, na stadion, upoznala ljude. Govorila je: 'To je divan klub, svi su veoma ljubazni, to je porodičan klub, veliki klub'. Otišla je na Enfild i zaljubila se u njega", naveo je Mbape.

Njegova majka je čak gledala nekoliko utakmica sama, kako bi osetila atmosferu i zamislila sina kako igra na čuvenom stadionu.

Klop je ranije otkrio da je Liverpul učinio sve kako bi realizovao transfer. Klub je, između ostalog, organizovao privatni avion kojim je porodica Mbape otputovala iz Blekpula u Nicu.

"Zaista smo učinili sve. Zatim smo leteli unaokolo, razgovarali sa porodicom i jeli dobru hranu", rekao je Klop.

Nemački stručnjak je dodao da su pokušavali da izbegnu pažnju javnosti, ali da pregovori na kraju nisu urodili plodom.

Mbape je potom prešao u Pari Sen Žermen na pozajmicu iz Monaka, uz opciju da transfer bude trajno realizovan za 180 miliona evra. U Parizu je proveo sedam godina i postao najbolji strelac u istoriji kluba, pre nego što je 2024. godine prešao u Real Madrid.

"Na kraju sam odlučio da odem u PSŽ jer za mene, rođenog i odraslog u Parizu, nije bilo boljeg osećaja nego da pokažem da mogu da budem zvezda u svom gradu", zaključio je Mbape.