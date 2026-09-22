TURCI OTKRILI ZAŠTO VLAHOVIĆ NE IGRA ZA SRBIJU: Procurili detalji iz svlačionice Bešiktaša
Fudbalska reprezentacija Srbije počeće takmičenje u Ligi nacija bez Dušana Vlahovića.
Vlahović će propustiti prve četiri utakmice koje naš nacionalni tim igra.
Srbija će 24. septembra kao domaćin igrati protiv Grčke, a zatim će 27. septembra ugostiti Holandiju. Nakon toga sledi gostovanje Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra.
Prve informacije iz Turske su govorile da je Vlahović otkazao Paunoviću zbog povrede, ali nije bio detalja.
Sada je turski list "A spor" objavio informacije novinara Efedžana Oztaša.
Prema ovom izvoru, Vlahović je minulog vikenda u meču protiv lidera Amedspora pogoršao povredu zadnju ložu desne noge koju vuče od ranije.
Zbog toga će Vlahović morati da pauzira najmanje deset dana, a to će učiniti u Istanbulu.
Povreda dolazi u zao čas po srpskog napadača. Na pomenutom meču je postigao novi gol, peti u prvenstvu Turske na sedam utakmica.