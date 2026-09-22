Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije počeće takmičenje u Ligi nacija bez Dušana Vlahovića.

Vlahović će propustiti prve četiri utakmice koje naš nacionalni tim igra.

1/16 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Srbija će 24. septembra kao domaćin igrati protiv Grčke, a zatim će 27. septembra ugostiti Holandiju. Nakon toga sledi gostovanje Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra.

Prve informacije iz Turske su govorile da je Vlahović otkazao Paunoviću zbog povrede, ali nije bio detalja.

Sada je turski list "A spor" objavio informacije novinara Efedžana Oztaša.

Prema ovom izvoru, Vlahović je minulog vikenda u meču protiv lidera Amedspora pogoršao povredu zadnju ložu desne noge koju vuče od ranije.

Zbog toga će Vlahović morati da pauzira najmanje deset dana, a to će učiniti u Istanbulu.

Povreda dolazi u zao čas po srpskog napadača. Na pomenutom meču je postigao novi gol, peti u prvenstvu Turske na sedam utakmica.