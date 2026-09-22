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AEK je već u prvoj sezoni iznenađujuće osvojio titulu u Grčkoj ispred ekipa koja su na papiru jače od ekipa Marka Nikolića.

Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Srpski stručnjak je kroz šalu odgovorio na pitanje da li je šampionski pehar možda stigao prerano i stvorio dodatni pritisak.

"Kako napreduješ i praviš dobre rezultate, očekivanja rastu – kod navijača, medija, ali i kod tebe samog. Kako to da zaustaviš? Da namerno ne budeš prvi u prvoj sezoni, nego da čekaš drugu? Naravno da ćeš iskoristiti priliku ako se ukaže", poručio je Nikolić.

Trener AEK-a naglasio je da njegov klub prema budžetu, vrednosti ekipe i ulaganjima u prelaznom roku zauzima tek četvrto mesto u Grčkoj, iza Olimpijakosa, Panatinaikosa i PAOK-a.

"Ako to posmatramo, titula jeste stigla prerano. Uskoro igramo protiv Real Madrida, koji je mnogo skuplji od nas, ali ćemo izaći na teren da se borimo i pokušamo da pobedimo".

Nikolić je na forumu dobio nagradu za najboljeg lidera, a govorio je i o svom odnosu sa igračima. Kao primer je naveo nekadašnjeg kapitena Domagoja Vidu, kojem je otvoreno saopštio da će imati manju ulogu na terenu, ali veliku važnost u svlačionici.

Srpski trener istakao je da od igrača i saradnika traži razmenu mišljenja, dok je ponovo kritikovao preveliki uticaj tehnologije na fudbal, posebno duge VAR provere koje prekidaju emociju posle postignutog gola.

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