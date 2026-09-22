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Još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje i potvrda sve većeg poverenja koje arbitri iz Srbije uživaju na međunarodnoj sceni.

Sudijska komisija FIFA odredila je sudijski tim iz Srbije za Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra do 13. decembra 2026. godine biti održano u Kataru.

1/7 Vidi galeriju Miloš Milanović Foto: Starsport

Pravdu na Mundijalitu deliće Miloš Milanović, a sa njim će u Katar putovati pomoćne sudije Milan Pašajlić i Nikola Đorović.

Značaj delegiranja dobija dodatnu težinu kada se zna da je FIFA za Svetsko prvenstvo odredila ukupno 27 glavnih sudija, od kojih samo sedmoricu iz Evrope. Među njima je i Milanović, koji će sa svojim pomoćnicima predstavljati srpsko suđenje na jednom od najznačajnijih turnira mlađih kategorija na svetu.

Korak po korak do FIFA priznanja

Miloš Milanović rođen je 23. septembra 1993. godine u Ćupriji. Sudijsku karijeru započeo je 2011. godine, utakmice Super lige Srbije sudi od 2019, dok se na međunarodnoj sceni nalazi od 2021. godine.

U prethodnom periodu poverenje mu je ukazivala i UEFA, delegirajući ga za utakmice svojih najznačajnijih klupskih takmičenja. Sudio je u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i u Ligi konferencije, između ostalog duele Omonije i Majnca, Fiorentine i Dinama iz Kijeva, kao i Lugana i Makabija iz Tel Aviva.

Iza sebe ima i značajno iskustvo u takmičenjima mlađih kategorija. Sudio je utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo mladih, kao i meč osmine finala UEFA Lige mladih između Pari Sen Žermena i HJK Helsinkija.

Posebno mesto u njegovoj dosadašnjoj međunarodnoj karijeri zauzima Evropsko prvenstvo za kadete 2023. godine, na kojem je bio deo sudijskog tima, a poverenje UEFA dobio je i u finalnoj utakmici, u ulozi četvrtog sudije.

Srbija na Mundijalitu i na terenu i u sudijskom timu

Svetsko prvenstvo u Kataru imaće poseban značaj i za srpski fudbal u celini. Na turniru će učestvovati 48 reprezentacija raspoređenih u 12 grupa, a među njima će biti i Srbija, koja je prvi put obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo u kadetskoj konkurenciji.

Izabranici selektora Igora Matića nalaze se u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa. Srbija će premijerni meč odigrati 21. novembra protiv Hondurasa, tri dana kasnije sledi duel sa Japanom, aktuelnim šampionom Azije, dok će grupnu fazu završiti 27. novembra protiv Kolumbije, šampiona Južne Amerike.

Tako će Srbija na velikoj svetskoj sceni imati predstavnike i među igračima i među sudijama: kadetsku selekciju koju predvodi Igor Matić, ali i kompletan sudijski tim na čelu sa Milošem Milanovićem.

Kontinuitet priznanja za srpske sudije

Delegiranje Milanovića, Pašajlića i Đorovića predstavlja nastavak lepog niza priznanja za srpsko suđenje na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Srđan Jovanović predstavljao je srpsko suđenje na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Brazilu 2019. godine, dok je Nenad Minaković bio među 12 glavnih sudija na Evropskom prvenstvu za kadete na Kipru 2024. godine.

Dobri rezultati nastavljeni su i tokom 2026. Nikola Borović bio je pomoćni sudija u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina u Estoniji, između Belgije i Italije, dok je Aleksandra Kostić bila deo sudijskog tima na Evropskom prvenstvu za fudbalerke do 19 godina u Bosni i Hercegovini.

U ovom trenutku, imamo predstavnika i na Svetskom prvenstvu za fudbalerke do 20 godina u Poljskoj, gde se Jelena Cvetković nalazi u ulozi VAR sudije.

Sada je stigla i nova potvrda sa najvišeg nivoa, FIFA je ukazala poverenje kompletnom sudijskom timu iz Srbije za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Miloš Milanović, Milan Pašajlić i Nikola Đorović predstavljaće srpsko suđenje među svetskom elitom, na turniru na kojem će se okupiti najtalentovaniji mladi fudbaleri planete.

Veliko priznanje za njih trojicu, ali i za srpsku sudijsku organizaciju u celini.