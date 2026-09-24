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Fudbaler se našao u ozbiljnom problemu nakon što je snimak koji je objavila Marija Eugenija Suarez, poznatija kao „La Čina“, privukao pažnju nadležnih.

Naime, Suarez je na društvenim mrežama objavila snimak iz automobila na kojem se vidi kako se tokom vožnje izbacuje kroz prozor vozila i ljubi Ikardija. Prema navodima argentinskog Ministarstva saobraćaja, ona je pritom skinula sigurnosni pojas i veliki deo tela izbacila kroz prozor, dok je Ikardi nastavio da vozi.

00:15 Mauro Ikardi u rizičnoj vožnji sa devojkom Izvor: Društvene mreže

Snimak je ubrzo privukao pažnju nadležnih, koji su potom proverili Ikardijevu vozačku dozvolu. Utvrđeno je da mu je argentinska dozvola istekla, zbog čega mu je izrečena zabrana upravljanja vozilom. Iz Ministarstva su poručili da će pre dobijanja nove dozvole morati da prođe odgovarajuće testiranje i naglasili da pravila bezbednosti u saobraćaju ne prave izuzetke.

Tu se, međutim, priča nije završila.

Ikardi je žestoko reagovao na odluku vlasti i putem društvenih mreža otvoreno udario na Ministarstvo saobraćaja. Argentinac je tvrdio da poseduje italijansku vozačku dozvolu koja važi do 2029. godine i zapitao nadležne kako su uopšte uspeli da mu je „ponište“.

1/8 Vidi galeriju Mauro Ikardi i Čajna Suarez Foto: Instagram/sangrejaponesa

Fudbaler je otišao i korak dalje, optužujući predstavnike vlasti da koriste njegov slučaj za publicitet. Poručio im je da bi trebalo da se bave stanjem puteva i saobraćajem u zemlji, umesto što, kako je naveo, vreme troše na objavljivanje poruka o njemu.

Ikardi je dodatno objasnio da je argentinsku vozačku dozvolu svojevremeno morao da preda kako bi dobio evropsku, a celu situaciju opisao je kao pokušaj stvaranja skandala.

Sve ovo samo je još jedan nastavak turbulentnog privatnog života poznatog Argentinca. Ikardi je prethodno bio u braku sa Vandom Narom, a njihov odnos godinama je punio naslovne strane širom sveta.