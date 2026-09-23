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Nekadašnji nemački reprezentativac na fotografiji je u društvu čoveka koji je ostavio dubok trag u nemačkom fudbalu. Uz zajednički kadar Švajnštajger se kratko oprostio porukom: „Počivaj u miru, Peter.“

Reč je o Peteru Hermanu, dugogodišnjem nemačkom fudbalskom treneru i jednom od najcenjenijih pomoćnih trenera u tamošnjem fudbalu, koji je preminuo u 74. godini. Njegova smrt posebno je pogodila fudbalski svet, a od Hermana su se oprostili brojni klubovi, treneri i igrači.

Foto: PrintscreenInstagram

Herman je veliki deo karijere proveo u stručnim štabovima nemačkih velikana, a posebno značajan trag ostavio je u Bajernu iz Minhena. Bio je desna ruka Jupa Hajnkesa tokom istorijskog pohoda Bavaraca do triplete 2013. godine, a kroz više od 1.000 utakmica na klupi radio je sa brojnim generacijama fudbalera.

Upravo zbog toga njegovo ime ima posebno mesto među ljudima koji su godinama bili deo Bajernove svlačionice. Herman je u Minhenu radio i tokom perioda kada je Švajnštajger bio jedna od ključnih figura ekipe, pa njihova zajednička fotografija i Bastijanove oproštajne reči sada imaju dodatnu emotivnu težinu.

1/6 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od legendarnog trenera oprostili su se i brojni drugi velikani nemačkog fudbala. Bajern je naveo da je Herman bio nezaobilazan deo stručnog štaba tokom prvog istorijskog tripleta kluba, dok su iz Dortmunda i drugih klubova takođe stigle poruke saučešća.

Herman je tokom karijere radio i u Bajeru iz Leverkuzena, Šalkeu, Hamburgu, Nirnbergu, Fortuni iz Diseldorfa i Borusiji Dortmund, a posebno je bio cenjen zbog stručnosti i odnosa prema igračima.

Švajnštajger je, kao i mnogi njegovi nekadašnji saigrači i saradnici, odlučio da se od njega oprosti javno.