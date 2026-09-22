"Nisam ja radio ništa, on je njegova zasluga. Izvanredan je igrač i sjajan momak, samo mu je bila potrebna sredina gde će dobiti poverenje. Ako je nešto dobio, dobio je poverenje i to vraća na način an koji vidimo. On je bio igrač Real Madrida, Milana, kad ste igrač Real Madrida to je znak kvaliteta. U tom smislu, njemu je bio potreban ambijent u kojem će se osećati dobro, osećati poverenje i ljubav. To oseća od svih nas u klubu i publike i uživa u tome. Nadam se da će nastaviti tako i da će dati više golova sad nego prošle sezone, pričamo o tome, a vreme će pokazati.", objasnio je Nikolić.