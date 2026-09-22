Slušaj vest

Nikolić radi fantastičan posao u Grčkoj gde je sa AEK-om osvojio iznenađujuću titulu.

(FOTO) MARKO NIKOLIĆ PO POVRATKU U PARTIZAN: Došao sam da dovršim započeto! Foto: Marina Lopičić

Nikolić je preporodio i Luku Jovića, koji je podsetio na golgeterske dane. Luka Jović je prethodne sezone postigao 16 golova na 24 meča u regularnom delu sezone, dok je jednom pogodio i u plejofu.

Sada je Marko Nikolić upitan o tome - kako je preporodio Luku Jovića?

On je ostao skroman.

"Nisam ja radio ništa, on je njegova zasluga. Izvanredan je igrač i sjajan momak, samo mu je bila potrebna sredina gde će dobiti poverenje. Ako je nešto dobio, dobio je poverenje i to vraća na način an koji vidimo. On je bio igrač Real Madrida, Milana, kad ste igrač Real Madrida to je znak kvaliteta. U tom smislu, njemu je bio potreban ambijent u kojem će se osećati dobro, osećati poverenje i ljubav. To oseća od svih nas u klubu i publike i uživa u tome. Nadam se da će nastaviti tako i da će dati više golova sad nego prošle sezone, pričamo o tome, a vreme će pokazati.", objasnio je Nikolić.

Ne propustiteFudbalMARKO NIKOLIĆ OBJASNIO ŠAMPIONSKI MENTALITET: Kada se ukaže prilika za titulu, moraš da je iskoristiš...
Marko Nikolić
Fudbal"ZA HRVATE JE TO PITANJE ŽIVOTA I SMRTI!" Marko Nikolić bez kočnice o REPREZENTACIJI: "Moraš da umreš kad čuješ BOŽE PRAVDE!"
Marko Nikolić
FudbalMARKO NIKOLIĆ VERUJE U SAŠU ILIĆA: "Citirajte me, Partizan će za 2 meseca biti u Top 3"
Marko Nikolić
FudbalNIKOLIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE NAPUSTIO RUSIJU: Nisam Italijan da ponavljam sto puta...
Marko Nikolić

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir