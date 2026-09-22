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Adam Ličina, 19-godišnji fudbaler Juventusa koji ove sezone nastupa na pozajmici u Kremonezeu, privukao je veliku pažnju svojim igrama čak tri reprezentacije.

Ličina je ovog meseca dobio poziv selekcije Nemačke do 20 godina, ali je odlučio da se ne odazove. Iza kulisa ove odluke je "rat" između Crne Gore i Bosne i Hercegovine za Ličinu.

Juventus u sezoni 2026/27 Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Alessandro Di Marco / Zuma Press / Profimedia

 Da li će postati "Zmaj" ili "Soko", ostaje da se vidi, a kako navode neki italijanski mediji, momak čiji su roditelji poreklom iz Bijelog Polja, bliži je odluci da zaigra za BiH.

Ofanzivni fudbaler je u prva četiri nastupa upisao pogodak i asistenciju, potvrdivši talenat koji je prethodno prepoznao Bajern, gde je igrao u mlađim kategorijama.

Adam je rođen 2007. godine u nemačkom gradiću Landšutu u Bavarskoj. Roditelji Bošnjaci poreklom su iz Bijelog Polja.

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Atmosfera pred meč Juventus - Atalanta Izvor: Kurir TV