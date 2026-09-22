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Istraživanje je obavila CIES fudbalska opservatorija, koja redovno prati statičke podatke iz svih evropskih liga.

Kostov je sa indeksom 81.7 zauzeo šesto mesto na prestižnoj listi, koja izdvaja igrače do 21 godine sa najboljim učinkom u prethodnih 365 dana van liga petice.

1/13 Vidi galeriju Vasilije Kostov u dresu Crvene zvezde Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Prvo mesto pripalo je Đanluki Prestijaniju iz Benfike sa indeksom 86.5, drugi je Kes Smit iz AZ Alkmara sa 83.8, dok je treći Matvij Ponomarenko iz Dinama iz Kijeva sa rezultatom 82.6.

CIES je u analizi obuhvatio učinak igrača tokom prethodnih 365 dana, uzimajući u obzir statističke pokazatelje u osam segmenata igre, broj odigranih zvaničnih minuta, kao i nivo takmičenja u kojima su fudbaleri nastupali.

Kostov je dosad odigrao 62 utakmice za crveno-bele i postigao 19 golova i osam asistencija.

Ima i tri nastupa za A selekciju Srbije.