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Frančesko Toti, legendarni italijanski fudbaler i legenda Rome, otkrio je u autobiografskoj knjizi "Oltre" neverovatnu priču.

Iako je imao 48 godina, Toti je dobio dve ponude iz Serije A. Zainteresovani su bili Đenova i Komo. Međutim, odgovor je u oba slučaja bio negativan.

1/9 Vidi galeriju Frančesko Toti Foto: Stefano Dalle Luche/AGF/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nisam rekao ne samo Komu. Rekao sam ne Seriji A, ne Đenovi i ne Komu. To nisu urbane legende, to je čista istina. Neverovatno, ali istinito", napisao je legendarni kapiten Rome.

Na kraju je presudilo srce, a ne noge. Toti ističe da nikada nije mogao zamisliti da obuče dres nekog drugog italijanskog kluba.

"Godine se mogu da pobede na razne načine. Postaneš sporiji, ali leva noga ne stari. Međutim, Roma je bila ključ svega. Sportska izdaja nema godine - bilo da imaš 18 ili 48."

Legendarna "desetka" Rome karijeru je završila 2017. godine nakon čak 25 sezona provedenih u voljenom klubu, za koji je odigrao više od 780 utakmica i postao simbol jedne od najvećih fudbalskih ljubavi u istoriji sporta.