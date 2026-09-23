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Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak utakmicom protiv Grčke u Beogradu započinje učešće u A diviziji Lige nacija.

Pored rezultatskog imperativa u ovom takmičenju, "Orlovi" će, kao i većina selekcija, imati dodatni motiv.

1/8 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije - Pripreme za Ligu nacija Foto: Fss

Rezultati u ovom takmičenju će imati određenog uticaja na sastav šešira za žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. Žreb će biti održan 6. decembra u Belfastu.

Najnovija procena specijalizovane platforme za fudbalsku analitiku "Football Meets Data" pokazala je potencijalne sastave šešira, a Srbija bi se našla u drugoj jakosnoj kategoriji. Pored "Orlova", tu bi bili Turska, Švajcarska, Austrija, Ukrajina, Švedska, Mađarska, Škotska, Češka i Vels, kao i tzv. Kosovo. To su selekcije sa kojima Srbija ne bi mogla da se nađe u kvalifikacijama.

Ali bi mogla sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Hrvatska bi se našla u prvom šeširug, gde su još evropske velesile poput Španije, Francuske, Engleske, Portugala, Nemačke, Italije, Holandije, Belgije, Danske, Norveške i Grčke.

U trećem potu Bosni i Hercegovini društvo prave Irska, Rumunija, Severna Irska, Slovenija, Izrael, Severna Makedonija, Slovačka, Albanija, Island i Crna Gora.

Prema trenutnim projekcijama, četvrti šešir čine Finska, Belorusija, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Luksemburg, Kipar, Farska Ostrva, Letonija, Estonija, Moldavija i San Marino, dok se u petom nalaze Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Kvalifikacioni ciklus za EURO 2028 trajaće od aprila do novembra 2027. godine, a reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa sa po četiri ili pet učesnika.