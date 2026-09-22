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Izraelski fudbalski savez optužio je irskog selektora Islanđanina Heimira Halgrimsona (59) za "neznanje, licemerje i glupost" zbog komentara koje je dao prošle nedelje prilikom objave popisa igrača uoči starta Lige nacija.

Tokom objave popisa igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, koje uključuju i dve utakmice protiv Izraela 27. septembra i 4. oktobra, Halgrimson je rekao: "Ne igramo s genocidom, igramo protiv genocida. Igramo protiv Izraela, ne igramo s Izraelom."

1/5 Vidi galeriju Ronaldo posle osvajanja Lige nacija sa Portugalom Foto: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia, PressFocus / ddp USA / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Izraelci odgovorili

Izraelski fudbalski savez je odgovorio na te komentare na društvenim mrežama rekavši: "Doprineli smo svetu i čovečanstvu u bezbrojnim područjima, osvojivši impresivan broj Nobelovih nagrada. Nažalost, još nismo pronašli lek za glupost, neznanje i licemerje koje pokazuje trener irske reprezentacije. Ne igramo s neznanjem, licemerjem i glupošću, igramo protiv trenera koji ih utelovljuje", poručili su.

Izrael će biti domaćin u mađarskom Debrecinu, a Irci u Bačkoj Topoli u Srbiji. Irskim navijačima neće biti dostupne ulaznice ni za jednu utakmicu.

Irci pozivaju na bojkot

Utakmice izazivaju mnogo kontroverzi, a Halgrimson je poručio kako je pojedinačno razgovarao sa svojim igračima o utakmicama s Izraelom kazavši kako se "niko od nas ne oseća ugodno igrajući u tim utakmicama".

U Irskoj su sve češći pozivi na bojkot utakmica, a u ponedeljak je ispred hotela irske reprezentacije u Dablinu održan protest. Do sada je više od 160 irskih sportista potpisalo otvoreno pismo irske grupe Sport za Palestinu u kojem pozivaju na bojkot utakmica protiv Izraela.

U pismu se navodi da su FAI, UEFA i irska vlada trebali da intervenišu pre ove faze, ali još uvek ima vremena da se "pokaže moć sporta da ujedini". Izraelski mediji navode kako će izraelski fudbaleri odbiti da razmene dresove s irskim igračima nakon utakmice, dodavši kako Savez priprema igrače na "provokacije" irskih protivnika.