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Smrt Dioga Žote ostavila je duboku ranu u svlačionici Liverpula, a sada je Endi Robertson otkrio koliko je tragedija zapravo uticala na ekipu i sezonu koja je usledila.

Bivši defanzivac Liverpula, koji je ovog leta napustio "Enfild" i prešao u Totenhem, govorio je o periodu nakon što je Žota izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Španiji, zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom. Portugalac je imao samo 28 godina.

Robertson je posebno govorio o igračima koji su stigli u klub tokom leta. Liverpul je tada doveo nekoliko velikih pojačanja, među kojima su bili Florijan Virc i Aleksander Isak, a škotski reprezentativac smatra da su oni u klub stigli u jednom od najtežih mogućih trenutaka.

"Došli su u klub koji je slomljenog srca", opisao je Robertson situaciju u svlačionici.

Kako kaže, novim igračima bilo je potrebno vreme da se uklope, ali razlog nije bio samo fudbalski.

"Trebalo im je nekoliko meseci da se adaptiraju jer mi nismo marili za fudbal. To je bila istina. Upravo smo izgubili jednog od najboljih prijatelja iz svlačionice."

1/14 Vidi galeriju Diogo Žota Foto: Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia

Robertson je priznao da je čitava ekipa izgubila ono što je nazvao "oštrinom" i odlučnošću.

U pojedinim trenucima, kaže, fudbal je delovao potpuno nebitno u odnosu na ono što je porodica njihovog prijatelja prolazila.

"Bilo je trenutaka kada smo se pitali: ‘Koja je poenta?’ Pogledajte kroz šta prolaze Žotina porodica i njegova deca."

A onda je izgovorio rečenicu koja možda najbolje opisuje njegovu ličnu traumu.

Samo nedelju dana pre Žotine smrti, Robertson je bio na njegovom venčanju.

"To je jedna od najtežih stvari kroz koje ćete ikada proći. Vidite ga na najsrećnijem danu njegovog života, a onda sledeće nedelje gledate njegovu porodicu potpuno slomljenu", rekao je Robertson.

Za Škota Žota nije bio samo saigrač. Bio je prijatelj.

"On za nas nije bio fudbaler. Bio je naš saigrač, prijatelj, bio nam je sve. Mi smo tugovali kao grupa. Bilo je neverovatno teško", ispričao je Robertson.

1/11 Vidi galeriju Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

Liverpul je prethodnu sezonu počeo kao aktuelni šampion Engleske, ali je posle tragedije usledio izuzetno težak period. Ekipa je tokom jeseni izgubila veliki broj utakmica, a sezonu je završila na petom mestu Premijer lige.

Robertson je naglasio da ne želi da tragediju koristi kao izgovor za rezultate, već da objasni kroz šta su igrači prolazili.

"Kada izgubiš tu oštrinu, ne možeš da igraš na svom najboljem nivou. Mislim da smo prošle sezone izgubili tu odlučnost", rekao je.

Posebno je naglasio da je žalost pogodila čitav klub, a ne samo igrače. Prema ranijim Robertsonovim izjavama, stručni štab i zaposleni u klubu takođe su se teško nosili sa gubitkom.

Za nove igrače koji su stigli uz ogromna očekivanja, okolnosti su bile potpuno drugačije od onoga što su mogli da zamisle kada su potpisivali ugovore.