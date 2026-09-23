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Slučaj Granita Džake dobio je potpuno neočekivan zaokret!

Kapiten Švajcarske prethodno je javno priznao da je tokom pandemije nabavio lažnu potvrdu o vakcinaciji, ali sada se oglasila doktorka čije ime stoji iza spornog dokumenta i iznela tvrdnju koja čitavu priču okreće naglavačke.

"Ja sam ga ispravno vakcinisala!"

To je za švajcarski Blick rekla doktorka Andrea L. (54) iz Lucerna, koja je Džaki izdala sporni sertifikat. Ona kategorički tvrdi da je fudbaler vakcinisan i da dokument nije lažan.

I tu nastaje potpuni paradoks.

Džaka je, naime, prethodno rekao da je zbog straha i nepoverenja prema vakcini pribavio potvrdu umesto da svoja pitanja reši regularnim putem. U izjavi koju je objavio nakon izbijanja afere, reprezentativac Švajcarske nazvao je to greškom i izrazio žaljenje.

Sada, međutim, žena koja je izdala dokument tvrdi da je vakcina zaista data.

"Imao je antitela, trebala mu je jedna doza"

Doktorka je za "Blick" ispričala i svoju verziju događaja.

Prema njenim rečima, Džaka je početkom 2021. preležao kovid i imao antitela. Zbog toga je, kako tvrdi, prema tadašnjem protokolu bilo predviđeno da dobije jednu dozu kao buster. Ona tvrdi da mu je tu dozu dala i potom izdala sertifikat koji je odgovarao vakcinaciji.

"Događaji poslednjih dana su iznenađujući i opterećujući", rekla je doktorka, uz tvrdnju da su navodi da je dokument bio lažan netačni.

Još jedna stvar privukla je pažnju.

Doktorka je demantovala i navode da je njena ordinacija zatvorena. "Blick" navodi da je novinare primila upravo u svojoj ordinaciji u Lucernu i da ona i dalje radi.

Policija 2023. upala u ordinaciju

Cela priča vuče korene iz policijske akcije iz 2023. godine.

Prema informacijama "Blicka" i švajcarskog javnog servisa "SRF", policija je tada pretresla ordinaciju doktorke i zaplenila dokumentaciju. Pretres, prema dostupnim izveštajima, prvobitno nije bio pokrenut zbog Džake, već zbog druge istrage povezane sa radom ordinacije. Tokom pretresa pronađeni su i različiti kovid-dosijei, među kojima je bilo i Džakino ime.

Upravo je ta dokumentacija kasnije postala deo istrage koja je stigla sve do kapitena Švajcarske.

1/6 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Džakino priznanje

Istraga protiv Džake zvanično je potvrđena 18. septembra. Tužilaštvo u Lucernu ispituje da li je došlo do krivično relevantnog ponašanja u vezi sa mogućim pribavljanjem lažne potvrde odnosno falsifikovanjem dokumenta.

Džaka je potom izašao u javnost i preuzeo odgovornost za ono što je opisao kao svoju grešku.

Njegova ranija verzija događaja sada je u direktnom sudaru sa tvrdnjama doktorke.

Još zanimljivije, njegov portparol Andreas Bantel nije pokušao da otvara novu polemiku nakon doktorkinog intervjua.

"Granit nema šta da doda svojoj prethodnoj izjavi", poručio je Bantel, prema izveštaju "Blicka".

Drugim rečima, fudbaler ostaje pri onome što je već rekao, dok doktorka sada javno iznosi potpuno drugačiju verziju.

Tužilaštvo na potezu

Džaka je pod istragom, ali nije osuđen. Isto važi i za doktorku. "SRF" izričito navodi da za oboje važi pretpostavka nevinosti.

Džaka bi trebalo da bude saslušan početkom oktobra, dok će istraga pokušati da utvrdi šta se zaista dogodilo sa spornim sertifikatom.

Tako je slučaj koji je počeo kao priča o navodno lažnom kovid sertifikatu sada dobio gotovo neverovatan obrt:

Fudbaler kaže da je sertifikat nabavio nelegalno. Doktorka čije ime stoji iza dokumenta tvrdi da ga je zaista vakcinisala.

Ko govori istinu?

Odgovor će, umesto naslovnih strana i medijskih izjava, morati da daju dokazi u istrazi.