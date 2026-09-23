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Lamin Jamal ponovo napravio pometnju, ali ovog puta van terena! Njegov stajling na okupljanju reprezentacije privukao je sve poglede.

Mladi as Barselone i reprezentacije Španije pojavio se na okupljanju nacionalnog tima u Las Rosasu u veoma upečatljivom izdanju, a detalj koji je posebno zapao za oko bile su - torbice!

Jamal je stigao sa čak dve "Šanel" torbice, a procenjuje se da njihova ukupna vrednost iznosi oko 14.300 evra!

Dve torbice - pravo malo bogatstvo!

Jamal je poneo roze i žutu torbicu, a upravo je kombinacija ova dva luksuzna modna dodatka privukla pažnju javnosti.

Prema dostupnim procenama, roze Šanel 2.55 torbica, izrađena od jagnjeće kože, vredi oko 10.500 evra.

Uz nju je nosio i manji žuti model, za koji se procenjuje da košta oko 3.800 evra.

Kada se saberu obe cifre, Jamal je na okupljanje reprezentacije stigao sa torbicama vrednim oko 14.300 evra!

To je gotovo čitavo malo bogatstvo samo u dva modna dodatka.

Prati novi modni trend

Jamal je ovom kombinacijom ispratio trend poznat kao "duplo nošenje torbi", kada se dve torbe nose istovremeno.

Umesto da se odluči za samo jedan luksuzni detalj, mladi fudbaler spojio je dve "Šanel" torbice različitih boja i napravio stajling koji definitivno nije mogao da prođe neprimećeno.

A fotografi su bili tu da zabeleže svaki detalj!

Jamal voli luksuz

Ovo nije prvi put da Jamal svojim modnim izborom privlači pažnju.

Fudbaler Barselone već je poznat po tome što voli luksuzne brendove i upečatljive komade, pa njegovi dolasci na okupljanja reprezentacije često privuku gotovo jednaku pažnju kao i njegovi nastupi na terenu.

Ovoga puta odlučio je da ode korak dalje - dve Šanel torbice odjednom!

Njegova kombinacija bila je dodatno upotpunjena širokim tamnim farmerkama, žutim gornjim delom, tamnom obućom i naočarima za sunce.

Ipak, teško je bilo šta drugo moglo da zaseni torbice.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Fudbal na terenu, moda van njega

Jamal je poslednjih godina postao jedna od najvećih mladih zvezda svetskog fudbala, ali njegov uticaj očigledno odavno nije ograničen samo na teren.