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Umesto podrške - šokantne poruke! Povreda rumunskog reprezentativca Denisa Draguša izazvala je lavinu reakcija u komšiluku.

Napadač FCSB-a morao je da napusti reprezentativni kamp, a onda su na društvenim mrežama osvanuli komentari pojedinih navijača koji su šokirali njegovu suprugu Vanesu.

Umesto podrške fudbaleru u trenutku kada mu je najteže, neki su otišli korak dalje - likovali su zbog njegove povrede. Vanesa više nije želela da ćuti, pa je javno odgovorila na komentare koji su je, kako je priznala, duboko pogodili.

Draguš se povredio tokom meča FCSB-a i Univerzitatee Krajove, koji je njegov tim izgubio sa čak 0:5. Napadač je morao da napusti teren zbog problema sa kolenom, a potom se priključio reprezentativnom kampu radi dodatnih pregleda. Međutim, lekarski nalazi pokazali su da neće moći da se oporavi na vreme za predstojeće obaveze Rumunije.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Rumunije Denis Draguš Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sram vas bilo"

Nakon zvanične potvrde da Draguš neće moći da pomogne reprezentaciji, na društvenim mrežama pojavili su se komentari pojedinih navijača koji su čak likovali zbog njegove povrede.

Vanesa je to videla i odlučila da odgovori.

"Obećala sam sebi da više neću čitati komentare, ali ne možeš... Biti čovek pred Bogom je velika stvar. Sram vas bilo! Pre svega bi trebalo da budemo ljudi i da budemo ponosni što smo Rumuni. Sramota je radovati se kada neko pati", poručila je supruga fudbalera.

A onda je otkrila koliko ju je cela situacija pogodila.

"Moje suze zbog ove povrede bile su beskrajne, ali još više boli kada vidim da se naši ljudi, Rumuni, raduju što čovek kome je reprezentacija cilj u životu pati", napisala je Vanesa.

Njena reakcija izazvala je veliku pažnju rumunske javnosti, posebno jer je Draguš tek nedavno napravio veliki povratak u domovinu.

Težak početak u FCSB-u

Draguš se ovog leta vratio u Rumuniju posle sedam godina provedenih u inostranstvu i potpisao za FCSB. U novom klubu postao je jedan od najplaćenijih igrača, ali je početak bio daleko od idealnog.

Protiv Univerzitatee Krajove doživeo je povredu već u prvom poluvremenu, a FCSB je doživeo težak poraz od 0:5. Potom je stigao novi udarac - Draguš je morao da napusti reprezentativni kamp i propusti utakmice Rumunije.

Vanesa je, međutim, jasno stavila do znanja da iza fudbalera ne stoji samo saigračima i navijačima poznato ime, već čovek koji teško proživljava povredu i izostanak iz reprezentacije.