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Žoze Murinjo nije prisustvovao godišnjem sastanku trenera klubova Prve i Druge lige Španije, koji je održan u Las Rozasu, sedištu Fudbalskog saveza Španije.

Na skupu su se pojavili brojni treneri, među kojima i treneri Barselone i Atletiko Madrida Hansi Flik i Dijego Simeone, dok je Murinjo izostao. Njegovo odsustvo privuklo je posebnu pažnju zbog svega što se dešavalo prethodnih dana.

Murinjo učestvovao u skandalu

Naime, trener Real Madrida je nakon madridskog derbija imao mnogo toga da kaže o suđenju, a upravo je pitanje arbitraže bilo jedna od tema o kojima se govorilo u španskom fudbalu.

Nema zvanične potvrde da je Murinjo bojkotovao sastanak zbog sudija. Prema dostupnim informacijama, Portugalac je nekoliko dana ranije obavestio organizatore da neće prisustvovati zbog obaveza.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, tajming njegovog izostanka je izazvao pažnju. Posebno jer je na sastanku bilo reči i o radu sudija, a treneri su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima Komiteta za sudije.

Portugalac je tako odlučio da preskoči okupljanje na kojem su se našli njegovi kolege iz španskog fudbala.

Da li je njegovo odsustvo imalo bilo kakve veze sa tenzijama oko suđenja, za sada ostaje samo predmet nagađanja, a zvanično objašnjenje je da je imao druge obaveze.

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