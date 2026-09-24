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Utakmica između "legendarnih" fudbalera Čelsija i Totenhema biće odigrana 27. marta 2027. godine na stadionu Stamford bridž, saopštila su danas oba ta kluba.

Cilj utakmice biće prikupljanje sredstva za humanitarne fondacije Čelsija i Totenhema.

"Sa zadovoljstvom najavljujemo sledeću utakmicu legendi na Stamford bridžu i želim da zahvalim klubu na podršci u njenoj realizaciji. Ovaj meč protiv Totenhema ponovo će rasplamsati legendarno rivalstvo na terenu, pružajući našim navijačima priliku da ponovo vide neke od svojih heroja na Stamford bridžu, a istovremeno će se prikupiti značajna sredstva za rad Fondacije Čelsi, koja svojim delovanjem van terena menja živote ljudi. Radujemo se što ćemo u subotu, 27. marta, prirediti ovaj izuzetan događaj", navela je izvršna direktorka Fondacije Čelsi Lora Kordingli.

Izvršni direktor humanitarne fondacije Totenhema, pod nazivom "Spurs in the Community", Mark Leki izjavio je da očekuje da će utakmica protiv legendi Čelsija biti fantastična, kao i da je zahvalan na podršci koju će ona pružiti radu fondacije.

"Dueli između Totenhema i Čelsija tokom godina su iznedrili mnoštvo nezaboravnih trenutaka i biće sjajno ponovo videti neka poznata lica na okupu. Sa nestrpljenjem iščekujemo taj poseban dan", kazao je Leki.

Sastavi obe ekipe za meč na Stamford bridžu biće naknadno saopšteni.

Beta